Ratni zločinac Ratko Mladić tražio dopust da ode na grob: Haški sud ga odmah odbio

Međunarodni sud u Haagu ponovno je odbio zahtjev osuđenog ratnog zločinca, Ratka Mladića, za privremeni dopust u trajanju od sedam dana. Htio je posjetiti grob i prisustvovati žalovanju zbog nedavne smrti člana obitelji, piše Anadolu.

Bivši zapovjednik bosanskih Srba osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida i drugih ratnih zločina.

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (IRMCT), sutkinja Graciella Gatti Santana, potpisala je odluku kojom se odbija Mladićev zahtjev za privremenim puštanjem iz pritvorske jedinice UN-a u Haagu.

Izbjegavao pravdu 16 godina

Navela je da je potreban "visok prag" za odobravanje privremenog puštanja na slobodu iz suosjećajnih razloga radi prisustvovanja komemoraciji člana obitelji. Dodala je i da takvo puštanje na slobodu "nije bilo odobreno u prošlosti osobama pritvorenim u Pritvorskoj jedinici UN-a nakon njihove pravomoćne osude".

Gatti Santana dodala je da je prilikom donošenja odluke uzela u obzir činjenicu da je Mladić osuđen na doživotni zatvor za vrlo teška kaznena djela, da je odslužio tek mali dio kazne te da je, prije uhićenja i izručenja Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u svibnju 2011., izbjegavao pravdu gotovo 16 godina.

Zabrinutost zbog bijega

Sutkinja je navela i da je Mladiću više puta odbijan privremeni dopust zbog straha da se neće vratiti u pritvor te da nije dokazao opravdanost traženog puštanja na slobodu.

Ratko Mladić, ratni zapovjednik Vojske Republike Srpske, osuđen je 2017. pred Haškim sudom na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine. Sudilo mu se i za progon Bošnjaka i Hrvata diljem zemlje, teroriziranje stanovništva Sarajeva tijekom 44-mjesečne opsade te uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.

Presuda je postala pravomoćna nakon drugostupanjske odluke iz 2021. godine.

