Štimac zavapio: 'Hrvatski narod nije ravnopravan. To maltretiranje s bošnjačke strane....'

Igor Štimac, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, od ove sezone trenira Zrinjski iz Mostara, s kojim se nakpon prvog dijela sezone nalazi na drugom mjestu ljestvice WWIN Lige BiH s 40 osvojenih bodova, tri manje od prvoplasiranog Borca.

Štimac je od početka sezone svojim izjavama i objavama na duštvenim mrežama 'podizao prašinu' u Bosni i Hercegovini, a najnoviju izjavu koja je odjeknula dao je u razgovoru za Jadran TV.

"Ono što je notorna činjenica i što je svima jasno da u državi u kojoj bi trebala biti tri ravnopravna naroda, s jednakim pravima i odgovornostima, postoji naš hrvatski narod koji nije ni u čemu ravnopravan. Dok Bošnjaci i Srbi ne shvate da se to treba promijeniti, da trebaju postati ravnopravan i punopravan narod u BiH, stvari neće ići na dobro."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"To maltretiranje s bošnjačke strane koje se događa prema hrvatskom narodu, više nema opstojnosti. Jasno je da te stvari treba mijenjati. Našem narodu u BiH treba podrška, jer naš narod je pobjednički. On je u najvećoj mjeri osigurao da se BiH očuva teritorijalno, da se oslobodi od agresije i da se sačuva u cjelini", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Ivan Martinović? Studira, čita knjige i uživa u 'selu', a suigrači ga obožavaju