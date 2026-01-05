FREEMAIL
ŽESTOK ISTUP /

Štimac zavapio: 'Hrvatski narod nije ravnopravan. To maltretiranje s bošnjačke strane....'

Štimac zavapio: 'Hrvatski narod nije ravnopravan. To maltretiranje s bošnjačke strane....'
Foto: Sopa Images, Sopa Images Limited/alamy/profimedia

Riječi Igora Štimca 'podigle prašinu'

5.1.2026.
13:50
M.G.
Sopa Images, Sopa Images Limited/alamy/profimedia
Igor Štimac, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, od ove sezone trenira Zrinjski iz Mostara, s kojim se nakpon prvog dijela sezone nalazi na drugom mjestu ljestvice WWIN Lige BiH s 40 osvojenih bodova, tri manje od prvoplasiranog Borca.

Štimac je od početka sezone svojim izjavama i objavama na duštvenim mrežama 'podizao prašinu' u Bosni i Hercegovini, a najnoviju izjavu koja je odjeknula dao je u razgovoru za Jadran TV.

"Ono što je notorna činjenica i što je svima jasno da u državi u kojoj bi trebala biti tri ravnopravna naroda, s jednakim pravima i odgovornostima, postoji naš hrvatski narod koji nije ni u čemu ravnopravan. Dok Bošnjaci i Srbi ne shvate da se to treba promijeniti, da trebaju postati ravnopravan i punopravan narod u BiH, stvari neće ići na dobro."

"To maltretiranje s bošnjačke strane koje se događa prema hrvatskom narodu, više nema opstojnosti. Jasno je da te stvari treba mijenjati. Našem narodu u BiH treba podrška, jer naš narod je pobjednički. On je u najvećoj mjeri osigurao da se BiH očuva teritorijalno, da se oslobodi od agresije i da se sačuva u cjelini", rekao je.

