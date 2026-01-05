FREEMAIL
PARALIZIRALE IH PAHULJE /

Kaos kod susjeda zbog snijega: Tisuće bez struje, letovi kasne, ljude morali evakuirati

Kaos kod susjeda zbog snijega: Tisuće bez struje, letovi kasne, ljude morali evakuirati
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Snijeg se zadržao na dijelu cesta zapadne i središnje Srbije, a u selu Tršić na zapadu Srbije evakuirane su četiri osobe

5.1.2026.
13:25
Hina
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Snijeg kojeg je u pojedinim krajevima Srbije u manje od 24 sata palo i više od 25 centimetara, otežao je promet, mnogi letovi s beogradskog aerodroma kasne, a u planinskim područjima nekoliko tisuća ljudi ostalo je bez struje, dok komunalne službe uklanjaju srušena stabla i popravljaju elektroenergetsku mrežu.

U beogradskoj zračnoj luci odgođeni su pojedini letovi, ali se promet postupno normalizira. Putnicima je savjetovano da prate ažuriranje informacija aerodromskih službi i zračnih kompanija.

Nakon kašnjenja dolaznih i odlaznih letova tijekom noći na ponedjeljak, odlazni letovi tijekom dana kasne do sat vremena, dok dolazni letovi kasne i po nekoliko sati, posebno iz gradova u kojima je snijeg otežao promet.

Intervencije službi

Državna cestovna tvrtka priopćila je da su sve autoceste i putni pravci prvog i drugog prioriteta prohodni, ali je promet zabranjen za tegljače i kamione u više dijelova Srbije.

Snijeg se zadržao na dijelu cesta zapadne i središnje Srbije, a u selu Tršić na zapadu Srbije evakuirane su četiri osobe.

Vatrogasci i ekipe elektroenergetskih tvrtki su na terenu zbog najmanje 15 intervencija.

Beogradski komunalni djelatnici i gradska uprava prijestolnice u ponedjeljak su se našli na meti kritike zbog kasnog reagiranja na oborine, što je pridonijelo problemima u prometu.

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu objavilo je, nakon upozorenja hidrometeorološkog zavoda, da će biti zatvoreno zbog kontinuiranih snježnih oborina i nesigurnih uvjeta na cestama koji će trajati u ponedjeljak i nekoliko sljedećih dana.

Zbog snijega i ledene kiše nadležne službe upozoravaju na opasne uvjete za vožnju, te moguće nestašice struje, a pojedina lokalna cestovna poduzeća podigla su razinu pripravnosti zbog mogućnih novih padalina. 

POGLEDAJTE VIDEO: Snježna bajka na Papuku privukla ljudi iz cijele Hrvatske: 'Slapovi zaleđeni, snijeg svuda, prekrasno'

SnijegSrbijaPromet
