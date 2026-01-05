FREEMAIL
ZABRINUTOST U CRNOJ GORI /

'Kakva katastrofa, more odnosi kućice': Širi se dramatična snimka iz jadranskog bisera

'Kakva katastrofa, more odnosi kućice': Širi se dramatična snimka iz jadranskog bisera
Foto: Ðetić/x, Screenshot

Objava je izazvala brojne reakcije javnosti i skrenula pažnju na pitanje (ne)adekvatne zaštite

5.1.2026.
13:57
Dunja Stanković
Ðetić/x, Screenshot
"Kakva katastrofa na Adi Bojani, more odnosi kućice", stoji u opisu snimke objavljene na društvenim mrežama na kojoj se vidi kako snažni valovi i more nanose štetu na kućicama duž jednog od najljepših dijelova crnogorske obale.

Srbijanski mediji prenose da su na Adi Bojani već pojedini objekti već ozbiljno ugroženi i oštećeni što otvara pitanje dugoročne zaštite tog dijela obale. 

"Država ništa ne radi da trajnije zaštiti biser crnogorske objave", dodaje se u objavi na X-u. 

Objava je izazvala brojne reakcije javnosti i skrenula pažnju na pitanje neadekvatne zaštite. 

Iako stručnjaci godinama upozoravaju na potrebu sustavnog pristupa i trajnih rješenja za zaštitu Ade Bojane, konkretni potezi nadležnih institucija i dalje izostaju, piše Nova.rs. 

Ada Bojana je najjužnija točka na obali Crne Gore i najbliža albanskoj granici. Ovaj riječni otok na ušću rijeke Bojane u Jadransko more pruža nekoliko kilometara pješčane plaže i predivnih pogleda. Zbog svoje ljepote, ali i čuvenog nudističkog naselja, Ada Bojana je postala popularna turistička atrakcija. 

Otok ima trokutasti oblik te ga s dvije strane zapljuskuje riječna voda, dok je s treće strane okružen morskom vodom. 

Crna GoraPlažaOtokMore
