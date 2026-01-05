'Kakva katastrofa, more odnosi kućice': Širi se dramatična snimka iz jadranskog bisera

"Kakva katastrofa na Adi Bojani, more odnosi kućice", stoji u opisu snimke objavljene na društvenim mrežama na kojoj se vidi kako snažni valovi i more nanose štetu na kućicama duž jednog od najljepših dijelova crnogorske obale.

Srbijanski mediji prenose da su na Adi Bojani već pojedini objekti već ozbiljno ugroženi i oštećeni što otvara pitanje dugoročne zaštite tog dijela obale.

"Država ništa ne radi da trajnije zaštiti biser crnogorske objave", dodaje se u objavi na X-u.

Država ništa ne radi da trajnije zaštiti taj biser crnogoske obale. 👇 pic.twitter.com/5cGNlyXBbP — Ðetić (@KonteZanovic) January 4, 2026

Objava je izazvala brojne reakcije javnosti i skrenula pažnju na pitanje neadekvatne zaštite.

Iako stručnjaci godinama upozoravaju na potrebu sustavnog pristupa i trajnih rješenja za zaštitu Ade Bojane, konkretni potezi nadležnih institucija i dalje izostaju, piše Nova.rs.

Ada Bojana je najjužnija točka na obali Crne Gore i najbliža albanskoj granici. Ovaj riječni otok na ušću rijeke Bojane u Jadransko more pruža nekoliko kilometara pješčane plaže i predivnih pogleda. Zbog svoje ljepote, ali i čuvenog nudističkog naselja, Ada Bojana je postala popularna turistička atrakcija.

Otok ima trokutasti oblik te ga s dvije strane zapljuskuje riječna voda, dok je s treće strane okružen morskom vodom.

