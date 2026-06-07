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Pokazala samo leđa, a ukrala svu pozornost: Misteriozna plavuša u crvenoj haljini zapalila zadarsku špicu

Pokazala samo leđa, a ukrala svu pozornost: Misteriozna plavuša u crvenoj haljini zapalila zadarsku špicu
Foto: Bojan Bogdanić/eZadar
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Prave ljetne temperature i sunčano vrijeme ove su subote ispunili zadarske ulice i rive brojnim građanima i turistima. Špica u središtu grada još je jednom pokazala zašto je jedno od omiljenih mjesta za šetnju, ispijanje kave i pokazivanje ljetnih modnih kombinacija.

Lagane haljine, kratke hlače, sandale i sunčane naočale dominirali su gradskim ulicama, dok su terase kafića bile ispunjene do posljednjeg mjesta. Mnogi su iskoristili ugodno prijepodne za druženje i predah uz kavicu, a nije nedostajalo ni upečatljivih modnih izdanja koja su privlačila poglede prolaznika.

Tko je sve zablistao na zadarskoj špici i kako su Zadrani i njihovi gosti snašli s vrućinama, pogledajte u fotogaleriji portala eZadar.

7.6.2026.
10:54
Hot.hr
Bojan Bogdanić/eZadar
ZadaršpicaRivaSunce
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