Harvey Weinstein ponovno na suđenju zbog silovanja: 'Radio je što je htio, s kim je htio'

Započelo je ponovno suđenje bivšem holivudskom producentu Harveyju Weinsteinu (74), koji je optužen za silovanje. Na današnjem ročištu predstavljen je širi kontekst slučaja povezanog s neslužbenim pokretom MeToo, kroz koji su brojne žene progovorile o navodnim napadima Weinsteina.

"Ovaj slučaj svodi se na moć, kontrolu i manipulaciju", izjavila je pomoćnica okružne tužiteljice Manhattana Candace White.

White je dodala kako je Weinstein, kao moćna figura u Hollywoodu, bio naviknut dobiti ono što želi.

“Radio je što je htio, kada je htio i s kim je htio. Iza zatvorenih vrata, njegova moć značila je da je uzimao ono što je htio od žrtve”, naglasila je.

'Možda sam griješio, ali nisam nikoga napao'

Otkako je postao jedno od glavnih lica pokreta #MeToo, protiv njega je podignuto više optužbi za seksualne napade. Ipak, Weinstein se izjasnio da nije kriv te negira da je ikada imao spolni odnos bez pristanka. Na sudu je izjavio da je možda griješio, ali da nikoga nije napao.

Porota za novo suđenje, sastavljena od sedam muškaraca i pet žena, odabrana je prošlog tjedna. U ovom slučaju tereti ga Jessica Mann (41), koja ga je upoznala na zabavi u Los Angeles krajem 2012. godine te je tražila profesionalnu suradnju s njim.

Tijekom putovanja u New York u ožujku 2013. dogovorila je ručak s njim. Prema njezinu svjedočenju, Weinstein ju je potom zadržao u hotelskoj sobi i silovao. Njegovi bivši odvjetnici tvrdili su da ga je Mann nastavila viđati, prihvaćala njegove pozive i tražila njegovu pomoć.

Jessica Mann bila je jedna od mnogih koje je Weinstein navodno napao. Glumica Laura Madden bila je među prvima koja je javno progovorila o njegovom ponašanju. Glumica Sophie Dix (57) tvrdi da joj je karijera “drastično usporena” nakon navodnog napada u londonskom hotelu.

Uništio karijeru dviju glumica

Rose McGowan (52) tvrdi da ju je Weinstein silovao u hotelskoj sobi kada je imala 23 godine. Kasnije je postigla nagodbu od 100.000 dolara, ali je odbila milijun dolara u zamjenu za šutnju, te je ostala jedna od njegovih najglasnijih kritičarki.

Ashley Judd (58) tvrdi da ju je u hotelu 1995. tražio masažu ili da ga gleda kako se tušira, a 2018. je tužila Weinsteina tvrdeći da joj je sabotirao karijeru nakon što je odbila njegove seksualne ponude. Peter Jackson (64), redatelj "Gospodara prstenova" izjavio je da ju je maknuo s castinga zbog, kako je tada mislio, "neistinitih informacija" koje je dobio o njoj.

Istu sudbinu doživjela je Mira Sorvino (58) koja je također bila maknuta iz castinga "Gospodara prstenova" jer je bila "izuzetno teška za rad". Sorvino je izjavila da ju je 1995. godine Weinstein seksualno uznemiravao u hotelskoj sobi.

“Počeo mi je masirati ramena, što mi je bilo izrazito neugodno, a zatim je pokušao postati još prisniji, gotovo me ‘lovio’ po sobi,” rekla je.

Prijetio i pokušavao napasti

Salma Hayek (59) izjavila je da joj je Weinstein prijetio riječima: “Ubit ću te.” Gwyneth Paltrow (53) tvrdi da ju je u hotelskom apartmanu pozvao na masažu nakon što ju je angažirao za film Emma (1996.), a kada je odbila, navodno je burno reagirao.

Angelina Jolie (50) izjavila je da je imala “loše iskustvo” s Weinsteinom u mladosti i nakon toga više nikada nije željela raditi s njim. Uma Thurman (55) je opisala kako ju je u londonskom hotelu pokušao napasti i izlagao se na neprimjeren način, dok je pokušavala pobjeći.

Heather Graham (56) navela je da ju je početkom 2000-ih nagovarao da spava s njim kako bi dobila filmsku ulogu.

