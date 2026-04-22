Raskrinkana popularna influencerica, fanove zgrozila spoznaja tko je stajao iza profila

Na društvenim se mrežama predstavljala kao Emily Hart, kao dvadesetdvogodišnja medicinska sestra, konzervativka i vatrena pristaša pokreta MAGA.

Objavama o pecanju, odlasku na streljanu i domoljubnim porukama brzo je osvojala srca tisuće pratitelja, a njezine fotografije, na kojima je često pozira u bikiniju s američkom zastavom, imale su milijunske preglede.

Međutim, sada je otkriveno da Emily Hart nikada nije postojala i da je bila još jedna u nizu popularnih influencerica stvorenih pomoću umjetne inteligencije kako bi širile pro-Trumpovu propagandu. Dapače, iza tog profila je stajao dvadesetdvogodišnji student medicine iz Indije, poznat samo pod pseudonimom "Sam", piše NY Post.

Sam je u razgovoru s novinarima priznao da je stvorio Emily kako bi zaradio novac za školovanje i selidbu u SAD, a savjet je, ironično, potražio od Googleove umjetne inteligencije Gemini, koja mu je dala do znanje da je konzervativna publika, posebno stariji muškarci u SAD-u, odanija i ima veću platežnu moć.

Vođen tom idejom, Sam je počeo svakodnevno objavljivati sadržaj skrojen po mjeri te publike.

Dnevno je "radio" do 50 minuta i odlično zarađivao

"Svaki dan bih napisao nešto pro-kršćanski, za pravo na nošenje oružja, protiv pobačaja, protiv woke kulture i protiv imigracije", priznao je.

Neke od njezinih objava bile su izrazito provokativne, poput one uz fotografiju s puškom: "Ako želite razlog da me prestanete pratiti: Krist je kralj, pobačaj je ubojstvo i svi ilegalci moraju biti deportirani".

Uspjeh je bio trenutačan; profil je u samo mjesec dana prikupio više od deset tisuća pratitelja, a svaka nova objava donosila je milijunske preglede.

Sam je brzo i unovčio popularnost stvorenog AI avatara. Osim prodaje majica s MAGA tematikom, otvorio je profil na platformi Fanvue, gdje su pretplatnici mogli pristupiti eksplicitnim, lažnim fotografijama Emily Hart.

"Dnevno sam trošio do 50 minuta svog dana na njezin profil i pritom zarađivao odličan novac za studenta medicine“, rekao je. "Nisam radio praktički ništa, a novac je samo stizao", dodao je tome.

Mjesečno je zarađivao tisuće dolara, iznos koji je, kako je rekao, u Indiji gotovo nemoguće zaraditi čak i na profesionalnim poslovima.

Unatoč tome što su ga obogatili, "Sam" je kazao da je čitavo vrijeme prezirao publiku na koju je ciljao: "MAGA ekipa se sastoji od glupih ljudi - super glupih ljudi. I oni na to nasjedaju", zaključio je.