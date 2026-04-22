Bivši analitičar CIA-e: 'Trump je htio upotrijebiti nuklearne kodove, general je rekao 'Ne!'

Umirovljeni analitičar CIA-e Larry Johnson objavio je na YouTube kanalu "Judging Freedom" da je američki predsjednik Donald Trump pokušao upotrijebiti nuklearno oružje protiv Irana, ali ga je zaustavio general Dan Caine.

"Jedan izvještaj koji je proizašao iz tog sastanka u Bijeloj kući jest da je Trump htio upotrijebiti nuklearne kodove, a general Dan Caine ustao je i rekao 'Ne'“, rekao je Johnson, piše Metro.co.uk.

"Pozvao se na svoju privilegiju kao šef vojske, da tako kažem. Očito je to bila prava eksplozija. U Washingtonu se događaju neke vrlo bizarne stvari", dodao je Johnson. Optužba nije potvrđena, ali je opet potaknula raspravu i Trumpovom mentalnom stanju. Nepredvidljivo ponašanje predsjednika, njegovi ispadi na internetu i opći stav prema ratu u Iranu postali su problem koji njegovi najbliži suradnici više ne mogu ignorirati. Objavljeno je i kako je Trump, kada je saznao da su dva američka pilota nestala u Iranu, "satima vikao na pomoćnike" i da je bio izvan sobe dok je njegov tim bio obaviješten.

Demokrati pozivaju da ga se smijeni prema 25. amandmanu

Njegov napad na poglavara Katoličke crkve, papu Lava XIV., njegova poremećena objava u kojoj se predstavlja kao Isus Krist i njegovi kasnonoćni postovi mogli bi biti čavao u lijesu njegovog predsjedništva. Prošli tjedan, više od 50 članova Kongresa podržalo je plan za uklanjanje Trumpa s dužnosti zbog njegovog nepredvidljivog ponašanja.

Demokrati u Zastupničkom domu predstavili su zakon kojim bi se američki vođa smijenio s dužnosti prema 25. amandmanu te pozivaju da se podvrgne kognitivnom testu i objavi rezultate.

"Javno povjerenje u sposobnost Donalda Trumpa da ispunjava svoje dužnosti palo je na neviđeno niske razine jer prijeti uništiti cijele civilizacije, oslobađa kaos na Bliskom istoku dok krši ratne ovlasti Kongresa, agresivno vrijeđa Papu Katoličke crkve i šalje umjetničke prikaze na internetu uspoređujući se s Isusom Kristom", rekao je kongresmen Jamie Raskin.

I njegova baza dovodi u pitanj njegovo mentalno stanje

"SAD se nalazi na opasnoj ivici i sada je pitanje nacionalne sigurnosti da Kongres ispuni svoje odgovornosti prema 25. amandmanu kako bi zaštitio američki narod od sve nestabilnije i nestabilnije situacije“, dodao je. Ne okreću se samo političke figure u Washingtonu protiv Trumpa - čak i njegova vlastita baza pristaša dovodi u pitanje njegovo mentalno stanje.

Obožavatelji MAGA-e optužili su predsjednika za bogohuljenje nakon što je objavio fotografiju Isusa s umjetnom inteligencijom, a Trump je pokušao kontrolirati štetu tvrdeći da ju je objavio misleći da je to on "kao liječnik". Dr. Simon Bennett sa Sveučilišta u Leicesteru rekao je za Metro da iako je Trumpovo ponašanje nepredvidivo, postoje dva vjerojatna objašnjenja.

"Prvo, moguće zbog svojih godina, gubi sposobnost fokusiranja, sakupljanja i razmatranja činjenica te djelovanja na odmjeren način“, rekao je.

"Drugo, to je namjerna taktika osmišljena kako bi se konkurenti stavili u neravnotežu. Što se tiče toga hoće li se 25. primijeniti, po mom mišljenju, to je vrlo malo vjerojatno... Trump bi morao dosljedno pokazivati ​​psihotično ponašanje da bi se 25. primijenio. Trenutačno je najgore što se može reći da je Trumpovo ponašanje mesijansko, neukusno i na granici bogohulnosti", objasnio je.

