Što ako pregovori propadnu? Profesor Kurelić: 'Možemo očekivati potpuni užas'

Jučer je Donald Trump prijetio bombardiranjem, Iran tvrdio da imaju prst na okidaču.No, Trump je potom produljio primirje, što je za savjetnika predsjednika iranskog parlamenta i glavnog pregovarača Mohammada Baqera Qalibafa "taktika za kupnju vremena" za iznenadni udar.

Što nas čeka na Bliskom istoku za RTL Direkt kod Mojmire Pastorčić analizirao je profesor Zoran Kurelić.

Hoće li se u Pakistanu pregovori uopće održati? Iran za sada nije poslao delegaciju, ne stiže ni JD Vance...

Nadajmo se da hoće. Konstelacija je takva da se čini da i jednima i drugima ti pregovori odgovaraju i sam način na koji igraju da idu tvit na tvit, mi ne dolazimo, pa dolazimo, kao da je neka igra po srijedi. Dakle, kao da se negdje iza toga razumiju. Dakle, ja imam osjećaj da će se naći.

Što očekujete - da se rat nastavi ili da dođe do dogovora? Očekujete li eskalaciju ili smirivanje?

Ja se nadam smirivanju. Očekujem još komplikacije svega i svačega. Nisam pesimist uopće, ali nadam se da bi se mogli naći, dakle, da će se uspjeti dogovoriti i najoptimističniji scenarij, koji se vrti je prijedlog za 60 dana primirja. Ja se nadam da će do toga doći, da će uspjeti otvoriti prostor za pregovore. Jer ovo što govori Trump da se može u dva dana, tri dana, pet dana ispregovarati je potpuno nemoguće. Prekomplicirana je cijela stvar. Ali ako uspiju dogovoriti neki okvir i onda Trump kaže "sam okvir je totalni trijumf" i u tom okviru pokušat nešto dogovoriti, to bi bio najbolji scenarij.

Tko je u ovom trenutku u boljoj poziciji? Je li Washington ili Teheran? Puno je komentara o tome da Iran pobjeđuje, makar na društvenim mrežama.

Da Iran vjerojatno pobjeđuje na društvenim mrežama, ali u boljoj poziciji onaj koji razbija onog drugog, tako da je sigurno u puno boljoj poziciji Washington od Teherana, zato što je Teheran na zračnim udarima. Ali gledano u cjelini odnosa je dosta napeto i Iran ne stoji tako loše politički gledano. Vojno i ekonomski tu nema dileme, puno bolje stoje Amerikanci i Izraelci, ali politički gledano dobro stoji Iran. Što ovo što duže traje, to više košta Trumpa. Bliži mu se ljeto, Svjetsko nogometno prvenstvo, zatim izbori u 11 mjesec....Što se duže razvlači to gore politički za Trumpa.

Ako pregovori propadnu, što možemo očekivati osim sigurno većih cijena benzina?

Možemo očekivati potpuni užas. Mislim, ako propadnu sada kratkoročno, ništa strašno. Nadajmo se da će se dogovoriti. Ako potpuno propadnu, ako nema prostora za kompromis, što je, doduše, iskreno govoreći, teško vidjeti gdje bi se oni točno mogli naći, to bi bio neki Obamin deal, pa malo pojačan za Trumpa da ga mogu svi prihvatiti, onda se on može dalje nastavljati eskalacija. Još opasnije, s druge strane, da se Libanon kuha i cijela stvar da se tamo nastavi.

Vjerojatnost od širenja nije mala rekla s obzirom na sve što smo gledali dosadašnjih tjedana

Naravno da nije.

Trump je prijetio da će jedna civilizacija potpuno nestati i da će ih baciti u kameno doba, psuje na društvenim mrežama, postavlja ultimatum. I New York Times je išao toliko daleko da je postavio pitanje je li on uopće mentalno zdrav i sposoban za predsjednika. Iznenađuje li vas njegovo ponašanje?

Ne, naravno da me ne iznenađuje, nikog više ne iznenađuje, ali ako se sjećate kako je Trump izgledao za vrijeme prvog mandata, ono što je donekle iznenađujuće je do koje mjere je propao u stvari u ovom periodu koji nije tako kratak. Dakle, koliko je stariji, nervozniji, van kontrole. Tvitovi neki zvuče potpuno monstruozno, kao da je čovjek koji nije sav svoj pisao. Za New York Times čovjek bi očekivao jer je politički neprijatelj, ali ja znam kako je napet u Velikoj Britaniji. Zadnjih dana sam pratio njihove novine i portale. Osebujni konzervativci i kolumnisti raspravljaju o tome je li sav svoj. Prema tome, mislim, stvarno je priča o tome je li taj čovjek ubrojiv i može li voditi državu. To ne rade samo njegovi politički neprijatelji, nego i zabrinuti istomišljenici.

Zanimljivo je da se SAD javio i Tucker Carlson koji ga je prije podržavao i sad kaže da su ljude doveli u zabludu da će se kajati do kraja života, a sve više takvih mišljenja vidimo zapravo i unutar MAGA-e

Ne radi se samo o kaosu, on je superstar. Dakle, normalno da ste ga izvukli, ali nekoliko ljudi je tu izrazito važnih influencera. Najdesnije je mali Nick Fuentes. Dakle, on je najbliži fašizmu ako se strogo gleda, što govori način na koji govori ne zvuče kao fašisti, ali sadržaj ideološki. Dakle, od njih Fuentesa pa sve do Megan Kelly, recimo koja bi bila najbliža Trumpu. Dakle, to je cijeli blok. Unutra je Marjorie Taylor Greene kao bivša članica Predstavničkog doma. Ključna stvar za cijelu priču je da svi oni odreda tvrde da je Trump igrač Izraela, dakle, da je "Make Izrael great again, a ne "Make America great again" i do određene razine prave probleme Trumpu. No, zanimljiva je stvar i čak možda iznenađujuća, da, MAGA sama nije slijedila ove glasove, koji su protiv Trumpa. Prema tome, ova istraživanja MAGA-e pokazuju da je velika većina ostala uz Trumpa.

Zanimljivo je da su se mnogi počeli okretati protiv njega, pa i njegovi pristaše u Hrvatskoj kad je dirnuo u Papu

A to je prilično zanimljivo i komplicirano pitanje. Što se tiče Hrvatske nije neobično ako su ljudi koji se osjećaju kao katolici netko napadne Presvetog Oca, onda nije neobično osjeća. Ali mislim slučaj Pape je puno zanimljiviji od same Hrvatske. Papa je u stvari jedini ugledni glas, ne mogu reći političar jer mislim. Poglavar Katoličke crkve nije prvenstveno političar. Ali njegovo djelo nije uopće političar, ali njegovo djelovanje, naravno, ima političke posljedice. On je svjestan toga i kako drugi glasi u Europi se ne čuju s izuzetkom Španjolske, Irske, Slovenije, on je ispao najglasniji kritičar Trumpa. Onda reakcija na njegovu kritiku koja je bila moralna i teološka je bila da se da se drži morala i da se ne baca u politiku. Veliko je pitanje kako bi katolik mogao promatrati nešto za što misle da je genocid, a Papa misli da je genocid bio u Gazi, i ne intervenirati. Sama ne intervencija iz njegove perspektive bilo bi nemoralno djelovanje. On kad intervenira, djeluje moralno i ako ga nakon toga ide potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država podučavati teologiji, to radi na svoju vlastitu štetu. To se ne vidi samo u Hrvatskoj, nego se vidi puno šire.

Još jedna stvar koja je donekle povezana s Trumpom, barem kad govorim o Epsteinovim fajlovima, velika je tema danas u Velikoj Britaniji Keir Starmer je priznao da je bila pogreška što je Mandelson imenovao kao ambasadora. Trese li mu se stolica?

To je jako uzbudljiva priča. Povezano je, naravno, s Trumpom izravno. Znajući s kim će imati posla, Keir Starmer bira Mandelsona, čovjeka koji je dva puta otpušten, da bude veleposlanik u Washingtonu. Bira ga samo zato što misli da je to čovjek koji se družio s Epsteinom, ali Trump se družio s Epsteinom. Čovjek koji je bio upetljan s različitim privatnim interesima, ali Trump je isto upetljan. Dakle, misli da bira savršenog čovjeka da hendla Trumpa i njegovo društvo, ekipu koja trguje oko Trumpa. I što se dogodi, ispadnu Epsteinovi fajlovi za koje on uopće ne zna. U tim fajlovima se vidi da je sam Mandelson odavao tajne podatke sa svojim prijateljima dok je bio kod Gordona Browna i on morao dati ostavku. Nakon toga pokazuje se da je postavljen, a da nije prošao sigurnosnu provjeru. To je grešku napravio sam premijer koji se našao u stisci. Premijer je otpustio jednog od najboljih birokrata koji ima u državi i čovjeka koji je vodio Brexit pregovaranja tako da si otvorio Pandorinu kutiju. Danas ga u Parlamentu nisu branili ni njegovi.

Ali ostaje za sada Starmer?

To je sigurno. Dakle, Imaju lokalne izbore. Mora ostati za lokalne izbore.

Danas bi kraljica Elizabeta da je da je živa slavila 100. rođendan. Je li to samo moj dojam ili je sve nekako krenulo nizbrdo otkad nje više nema?

To je vaš dojam. Mnogi su voljeli kraljicu i bila nam je svima draga, dio naših života, proveli smo cijeli živote da je kraljica bila kraljica, ali kralj Charles je ozbiljan kralj i sada će imati užasno težak zadatak jer ga Starmer šalje u goste u Sjedinjene Američke Države da uzvrate paradnu posjetu predsjedniku Trumpu. Tako da će morati igrati kozmičko titranje na najvišoj kraljevskoj razini.