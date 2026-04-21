Imala seks aferu s članom osiguranja i pila na radnom mjestu? Trumpova ministrica dala otkaz

Američka ministrica rada Lori Chavez-DeRemer podnijela je ostavku, objavila je u ponedjeljak administracija predsjednika Donalda Trumpa, javlja The Guardian.

"Ministrica napušta administraciju kako bi preuzela poziciju u privatnom sektoru. Odradila je izvanredan posao - štitila američke radnike, provodila pravedne radne prakse i pomagala Amerikancima da steknu dodatne vještine za poboljšanje kvalitete života", istaknuo je Trumpov glasnogovornik Steven Cheung na društvenim mrežama.

Chavez-De Remer je pak poručila da joj je bila čast i privilegija služiti u "povijesnoj administracija i raditi za najvećeg predsjednika u njezinom životu".

Niz kontroverzi

Prije odlaska, Chavez-DeRemer našla se u središtu političkih i osobnih kontroverzi. New York Times (NYT) je tako u ožujku izvijestio da se sumnja kako je imala aferu s članom svog sigurnosnog tima, držala zalihe alkohola u uredu i koristila državne resurse za privatna putovanja. Pod istragom su i njezini bliski suradnici, koji su navodno sredstva potpore pokušavali usmjeravati politički povezanim osobama.

Inspektori također "češljaju" materijale koji pokazuju da su donedavna ministrica, njezini suradnici, ali i članovi obitelji redovito slali osobne poruke i zahtjeve mlađim zaposlenicima. NYT navodi da su njezin suprug Shawn DeRemer i otac razmjenjivali tekstualne poruke s mladim zaposlenicama.

Ni tu nije kraj skandalima. Njezinom suprugu zabranjen je ulazak u sjedište Ministarstva rada nakon što su ga dvije zaposlenice optužile za seksualni napad - navele su da ih je neprimjereno dirao u zgradi.

Podsjetimo, Chavez-DeRemer treća je članica kabineta koja odlazi s pozicije tijekom Trumpovog drugog mandata. Prije nje predsjednik je smijenio ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem te državnu odvjetnicu Pam Bondi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Trump od čovjeka koji ne zna nijedan citat iz Biblije postao veći katolik od pape?