FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIZ KONTROVERZI /

Imala seks aferu s članom osiguranja i pila na radnom mjestu? Trumpova ministrica dala otkaz

Imala seks aferu s članom osiguranja i pila na radnom mjestu? Trumpova ministrica dala otkaz
×
Foto: Michael Brochstein/Sipa USA/Profimedia

Chavez-De Remer je poručila da joj je bila čast i privilegija služiti u 'povijesnoj administracija i raditi za najvećeg predsjednika u njezinom životu'

21.4.2026.
11:05
Erik Sečić
VOYO logo
VOYO logo

Američka ministrica rada Lori Chavez-DeRemer podnijela je ostavku, objavila je u ponedjeljak administracija predsjednika Donalda Trumpa, javlja The Guardian

"Ministrica napušta administraciju kako bi preuzela poziciju u privatnom sektoru. Odradila je izvanredan posao - štitila američke radnike, provodila pravedne radne prakse i pomagala Amerikancima da steknu dodatne vještine za poboljšanje kvalitete života", istaknuo je Trumpov glasnogovornik Steven Cheung na društvenim mrežama. 

Chavez-De Remer je pak poručila da joj je bila čast i privilegija služiti u "povijesnoj administracija i raditi za najvećeg predsjednika u njezinom životu". 

Niz kontroverzi 

Prije odlaska, Chavez-DeRemer našla se u središtu političkih i osobnih kontroverzi. New York Times (NYT) je tako u ožujku izvijestio da se sumnja kako je imala aferu s članom svog sigurnosnog tima, držala zalihe alkohola u uredu i koristila državne resurse za privatna putovanja. Pod istragom su i njezini bliski suradnici, koji su navodno sredstva potpore pokušavali usmjeravati politički povezanim osobama. 

Inspektori također "češljaju" materijale koji pokazuju da su donedavna ministrica, njezini suradnici, ali i članovi obitelji redovito slali osobne poruke i zahtjeve mlađim zaposlenicima. NYT navodi da su njezin suprug Shawn DeRemer i otac razmjenjivali tekstualne poruke s mladim zaposlenicama. 

Ni tu nije kraj skandalima. Njezinom suprugu zabranjen je ulazak u sjedište Ministarstva rada nakon što su ga dvije zaposlenice optužile za seksualni napad - navele su da ih je neprimjereno dirao u zgradi. 

Podsjetimo, Chavez-DeRemer treća je članica kabineta koja odlazi s pozicije tijekom Trumpovog drugog mandata. Prije nje predsjednik je smijenio ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem te državnu odvjetnicu Pam Bondi

Donald TrumpSadMinistrica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike