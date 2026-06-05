Šuta o divljanju pijanih turista u Splitu: 'Oporba bi trebala šutjeti, donosimo nove mjere'

Početak turističke sezone ponovno je otvorio stari problem u Splitu – noćno divljanje pijanih turista u povijesnoj gradskoj jezgri. Stanari centra grada žale se na buku, nered i narušavanje kvalitete života, upozoravajući da se scenarij iz prošle godine ponavlja gotovo identično.

O problemu je za RTL Danas govorio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u razgovoru s reporterom Radom Županovićem.

Dok građani i oporba tvrde da dosadašnje mjere nisu dale rezultate, Šuta odgovornost za sadašnje stanje prebacuje na prethodnu gradsku vlast.

"Oporba bi trebala šutjeti. Imali su priliku četiri godine i apsolutno ništa nisu napravili. Disko klubovi koji danas stvaraju probleme nastali su upravo u njihovo vrijeme. Imali su sve mogućnosti, a nisu poduzeli ništa", poručio je gradonačelnik.

Grad predlaže nove zakonske izmjene

Šuta ističe kako Grad Split zagovara izmjene zakonskog okvira koji bi omogućio učinkovitiju kontrolu noćnog života, posebno kada je riječ o prodaji alkohola i radu ugostiteljskih objekata. "Predložene su izmjene Zakona o trgovini, a predložili smo i izmjene Zakona o ugostiteljstvu. To su mjere koje bi trebale pomoći u rješavanju problema", rekao je.

Uz zakonske prijedloge, Grad je pojačao rad komunalnih redara, koji sada rade do četiri sata ujutro, te intenzivirao suradnju s policijom, zaštitarskim službama i Državnim inspektoratom.

Na kritike oporbe da je gradska uprava smanjila broj komunalnih redara kako bi mogla financirati njihove noćne smjene, Šuta odgovara kako je riječ o "lažima i neistinama". "Napravili smo red u resoru u kojem je godinama vladao nered. Takve tvrdnje jednostavno odbacujem", kazao je.

Dodao je kako su upravo sada uvedene mjere koje ranije nisu postojale, uključujući rad redara tijekom noćnih sati te snažniji angažman svih službi na terenu.

Gradonačelnik najavljuje i dugoročnije mjere kroz novi Plan upravljanja destinacijom, koji će uskoro biti upućen u javno savjetovanje. Među planiranim koracima nalaze se ograničenja za otvaranje novih fast food objekata, disko barova i sličnih sadržaja koji dodatno potiču masovni party turizam.

"Donosimo nove mjere i želimo jasnije upravljati razvojem turizma u gradu. Imamo strategiju, imamo viziju i uvjeren sam da će se rezultati vidjeti", rekao je Šuta.

Unatoč najavljenim mjerama, dio stanovnika centra Splita smatra da se na terenu ne vide značajniji pomaci. Građani upozoravaju da su buka, alkoholizirani turisti i narušavanje javnog reda i dalje svakodnevica tijekom ljetnih mjeseci.