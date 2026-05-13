Žnjan propada, šteta golema! Šuta proziva bivše: 'Sada meni nameću da riješim problem'

Osušeni travnjaci i biljke, popucali beton na šetnicama, svlačionice bez vrata – tako izgleda splitski Žnjan ni godinu dana nakon otvorenja.

Na jednom od najvećih gradskih projekata, vrijednom više od 45 milijuna eura i zamišljenom kao zelena oaza Splita, uočeno je više od 70 nepravilnosti. Većina ih se odnosi na hortikulturu i održavanje zelenih površina. Novi direktor tvrtke Žnjan, Toni Jurišić Sokić, već je prvog dana na funkciji priznao kako travnjak izgleda katastrofalno.

Oštre kritike stižu od bivše gradske vlasti.

"Osnovni problem na Žnjanu, a rekla bih i u gradu Splitu, je što ova gradska vlast ne zna niti održavati one projekte koje joj je prošla gradska vlast ostavila u nasljeđe. Dakle, ono što je bilo isporučeno – Žnjan je otvoren u lipnju prošle godine – od tada do danas ništa se zalijevalo nije", rekla je saborska zastupnica Marijana Puljak.

Uživo iz Splita za RTL Danas javio se splitski gradonačelnik Tomislav Šuta koji je komentirao propuste na projektu.

Smatrate li i sebe odgovornim što Žnjan izgleda katastrofalno?

Naravno da su utvrđene brojne nepravilnosti. Cilj otvorenja Žnjana bio je isključivo izborni, uz požurivanje samog projekta. Nepravilnosti su dokazali i nadzor i svi oni koji su uključeni u sam projekt izgradnje. Ja sam cijelo vrijeme šutio, iako sam kako upoznat sa svim nepravilnostima.

Oni koji bi zadnji trebali govoriti, a to je prethodna gradska vlast, sada meni nameću da riješim problem. Problem se rješava, nova uprava je došla i uvjeren sam da će svi problemi koje sam zatekao biti uklonjeni. Kao što sam šutio i radio na rješavanju drugih stvari, tako ću riješiti i ovaj problem.

Ovo sve govorim na temelju činjenica. Nažalost, sustav odvodnje, odnosno navodnjavanja, kao i niz drugih stvari, jednostavno nije radio. Sve što se sadilo, sadilo se u neprimjerenim uvjetima. Vrijeme je ispred nas i problem će biti riješen.

Prema riječima novog direktora Žnjana, šteta bi mogla biti 200.000 eura. A tko će sada to platiti?

Za ovo postoji jamstvo koje se može aktivirati. Na stručnim je službama da ocijene nepravilnosti koje su uočene. Mislim da je to idući korak koji bi se trebao dogoditi, ali ostavit ćemo stručnim službama da to sve skupa ocijene. Javna nabava je provedena i idemo u rješavanje cijelog problema koji smo zatekli, kako na Žnjanu, tako i u ostalim dijelovima.

Ali hoće li tko odgovarati zbog takvog rasipanja novca? Ipak je riječ o 200.000 eura.

Pa naravno, za to postoje institucije. Ima tu još niz drugih nepravilnosti i nejasnoća koje institucije trebaju utvrditi. Ja ne mogu biti osoba koja utvrđuje postoji li kakva kaznena odgovornost, ali za sve ono što ne valja, zna se proces kako se nešto utvrđuje.

Planirate li možda to prijaviti institucijama, pa i zatražiti kazneni progon?

Pa evo, sve ćemo vidjeti. Nisam sklon takvim stvarima; jednostavno je bitno da se riješi problem koji postoji. Vidjeli ste niz drugih stvari koje su nam ostavljene i koje zapravo trebamo rješavati. Ovo je značajan projekt koji mora imati budućnost za grad Split. Mi želimo realizirati i drugu fazu Žnjana, baš kao što je Andro Krstulović Opara pripremio ovaj projekt. Želimo urediti dionicu od hotela Amphora do hotela Zagreb, uz niz drugih projekata koji su bitni za grad, te odrediti viziju i strategiju razvoja Splita.

Sve se ovo događa u predsezoni kad su već stigli prvi turisti. Hoćete li vi zatražiti od ugostitelja, iznajmljivača i hotelijera snižavanje cijena od 10 do 20 posto, kao što je apelirao ministar Tonči Glavina?

Postoje određene preporuke što se tiče same analize cijelog tržišta i onoga što se u drugim zemljama svijeta događa. Naravno, na svakome je da ocijeni kako će i na koji način postupiti. Postoji predsezona i sezona, i u tome sigurno treba biti mudar. Za sada smo, što se tiče samog Splita, otprilike na rezultatima kao i prošle godine za ovih prvih nepunih pet mjeseci. Ja se nadam da će tako ostati do kraja, ali ja kao gradonačelnik ne mogu nikome naređivati. Ipak, dobro je saslušati i čuti preporuke o onome što se događa na tržištu.