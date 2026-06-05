Ovo je navodno novi dres reprezentacije Hrvatske: Neće imati kockice

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za prijateljsku utakmicu protiv Slovenije koja će poslužiti kao uvertira za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, na kojem se naši reprezentativci nalaze u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom.

No, čelni ljudi Hrvatskog nogometnog saveza ne gledaju samo prema Svjetskom prvenstvu, već i nakon njega. U fokusu je još uvijek neriješeno izborničko pitanje, ali i dresovi. Naime, nakon ovog Mundijala Hrvatska nogometna reprezentacija završava suradnju s Nikeom, a novi tehnički sponzor trebao bi biti njemački div Adidas.

I upravo je njihova verzija gostujućeg dresa navodno objavljena na društvenim mrežama. Kažemo navodno jer je i dalje neslužbena, ali dolazi od izvora koji često donosi točne informacije.

Adidasov gostujući dres tako bi trebao biti plave boje s uzorkom paške čipke, tradicionalnog hrvatskog proizvoda zaštićenog kao UNESCO-va nematerijalna kulturna baština.

Kako vam se dres sviđa pišite nam u komentarima.

🇭🇷🇩🇪🔵 💣💣💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Adidas Croatia 26-27 Away Kit Leaked - No More Nike [Huge thanks to @IamCrisJ]: https://t.co/mXQTQ2OXyg — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 5, 2026