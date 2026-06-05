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PRVI U ADIDAS ERI /

Ovo je navodno novi dres reprezentacije Hrvatske: Neće imati kockice

Ovo je navodno novi dres reprezentacije Hrvatske: Neće imati kockice
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Adidasov gostujući dres tako bi trebao biti plave boje s uzorkom paške čipke

5.6.2026.
21:27
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za prijateljsku utakmicu protiv Slovenije koja će poslužiti kao uvertira za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, na kojem se naši reprezentativci nalaze u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom.

No, čelni ljudi Hrvatskog nogometnog saveza ne gledaju samo prema Svjetskom prvenstvu, već i nakon njega. U fokusu je još uvijek neriješeno izborničko pitanje, ali i dresovi. Naime, nakon ovog Mundijala Hrvatska nogometna reprezentacija završava suradnju s Nikeom, a novi tehnički sponzor trebao bi biti njemački div Adidas.

I upravo je njihova verzija gostujućeg dresa navodno objavljena na društvenim mrežama. Kažemo navodno jer je i dalje neslužbena, ali dolazi od izvora koji često donosi točne informacije.

Adidasov gostujući dres tako bi trebao biti plave boje s uzorkom paške čipke, tradicionalnog hrvatskog proizvoda zaštićenog kao UNESCO-va nematerijalna kulturna baština.

Kako vam se dres sviđa pišite nam u komentarima.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaAdidasDres
komentara
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