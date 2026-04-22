Trump produljio primirje pa blokirao ogromnu pošiljku Iraku kako bi izvršio pritisak na Iran

Rat na Bliskom istoku ušao je u 54. dan. Iako je Donald Trump rekao da ne želi produžiti primirje i upozorio: "Očekujem bombardiranje" ako Iran ne pristane na dugoročni sporazum o okončanju rata, u utorak navečer naglo je promijenio mišljenje i najavio da će se primirje produljiti "dok se ne podnese njihov prijedlog i ne završe rasprave, na ovaj ili onaj način". I dalje je neizvjesno hoće li se SAD i Iran sastati na novim pregovorima u Pakistanu. Trump je rekao da će iranski čelnici "uskoro biti u pregovorima" s njegovim "predstavnicima", ali JD Vance još nije ni napustio Washington. Teheran, u međuvremenu, još nije potvrdio hoće li poslati tim.

Prije Trumpovih komentara, brojni iranski dužnosnici upozorili su SAD da će Iran nastaviti borbu. Jedan je rekao da je Trump u zabludi dok je drugi rekao da Teheran neće pregovarati kada se suoči s prijetnjama poput američke blokade Hormuškog tjesnaca - i da Iran priprema "nove karte" za upotrebu na bojnom polju.

Šef Međunarodne agencije za energiju opisao je rat kao najveću energetsku krizu u povijesti. Ranije ovog mjeseca rekao je da je globalna energetska situacija gora od prethodnih kriza 1973., 1979. i 2022. zajedno. Cijena nafte kreće se nešto ispod 100 dolara po barelu, a tržišta očito čekaju vijesti o tome hoće li se primirje produžiti.

6.14 - Trumpova administracija blokirala je pošiljke američkih dolara Iraku u pokušaju da izvrši pritisak na Bagdad da demontira milicije koje podržava Iran, prema The Wall Street Journalu, pozivajući se na iračke i američke dužnosnike.

Izvješće tvrdi da je isporuka teretnog zrakoplova od gotovo 500 milijuna dolara - navodni prihod od prodaje iračke nafte s računa Federalne rezervne banke New Yorka - nedavno blokirana od strane američkog Ministarstva financija zbog zabrinutosti oko milicija.

Također se izvještava da su SAD zamrznule programe sigurnosne suradnje s iračkom vojskom, kao i obustavile financiranje nekih programa protuterorizma i vojne obuke dok se napadi milicija ne završe.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u utorak produženje primirja s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena za pregovore, uz održavanje blokade iranskih luka.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik je napisao da je odlučio "produžiti primirje" dok "Iran ne predstavi prijedlog za okončanje sukoba". Također je "naredio našim oružanim snagama da održe blokadu".

Trump je rekao da djeluje na zahtjev Pakistana kako bi odgodio napade dok iranski čelnici i predstavnici ne iznesu ono što je nazvao jedinstvenim prijedlogom za okončanje sukoba.

"Stoga sam naredio našoj vojsci da nastavi blokadu i, u svim ostalim aspektima, ostane spremna te ću stoga produžiti primirje dok se ne podnese njihov prijedlog i ne završe rasprave, na ovaj ili onaj način", rekao je Trump.

Visoki iranski dužnosnik rekao je ranije u utorak Reutersu da bi Iran mogao sudjelovati u razgovorima sa Sjedinjenim Državama u Pakistanu ako Washington odustane od svoje politike pritiska i prijetnji. Dodao je da Teheran odbacuje pregovore s ciljem predaje.

Dužnosnik je rekao da posrednik Pakistan nastavlja napore da uvjeri Sjedinjene Države da ukinu svoju pomorsku blokadu i oslobode kontejnerski brod Touska pod iranskom zastavom, koji su američke snage u nedjelju zaplijenile i otele članove posade.

Optužio je Washington da "svaki dan stvara nove prepreke umjesto da rješava razlike" kako bi se okončao rat.