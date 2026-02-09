Ovo je top 20 srednjih škola u Hrvatskoj: Evo gdje se ocjene napuhuju

Na temelju podataka Ministarstva znanosti i obrazovanja za sve srednje škole u Hrvatskoj, studiraj.com objavio je veliku analizu rezultata državne mature.

U nastavku donosimo analizu razlika između školske ocjene i ocjene na maturi odnosno koje škole "napuhuju" ocjene, top 20 srednjih škola u Hrvatskoj, najbolje srednje škole u Zagrebu te rang listu 20 najboljih škola u Hrvatskoj prema rezultatima u matematici na državnoj maturi.

Top 20 srednjih škola u Hrvatskoj

XV. gimnazija iz Zagreba i splitska III. gimnazija ponovno zauzimaju prva dva mjesta među hrvatskim srednjim školama prema rezultatima na obaveznim predmetima A razine državne mature. No ovogodišnja ljestvica donosi i značajna iznenađenja. Tri škole se prvi put probijaju u top 20, uključujući riječku Gimnaziju Andrije Mohorovičića koja debitira odmah na 10. mjestu.

Rangiranje se temelji na podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2024./2025., a obuhvaća prosječne ocjene iz matematike, hrvatskog i engleskog jezika na A razini državne mature. U obzir ulaze samo škole u kojima barem 10 učenika po predmetu piše višu razinu.

Zagrebačke gimnazije i dalje dominiraju, 11 od 20 najboljih škola dolazi iz glavnog grada. Ipak, najveći pomaci događaju se izvan Zagreba: dubrovačka Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića skače čak 32 mjesta i ulazi na 18. poziciju, dok IV. gimnazija nakon dugog izbivanja debitira na 15. mjestu. S druge strane, tri dosadašnje top 20 škole, među njima III. gimnazija Zagreb koja pada na 30. mjesto, više nisu.

Foto: Studiraj.com

Top 20 škola

Među 20 najboljih škola, razlika između školske ocjene i mature kreće se od samo 0.13 (III. gimnazija Split) do čak 0.73 (II. gimnazija Zagreb). XVI. gimnazija bilježi najveći skok, šest mjesta naviše zahvaljujući prosjeku od 3.80 na maturi.

Foto: Studiraj.com

Najbolje srednje škole u Gradu Zagrebu

Zagreb je akademski najkonkurentniji grad u Hrvatskoj. Ovdje se koncentracija jakih gimnazija ne može mjeriti ni s jednom drugom županijom. Razlike među školama su tanke, a borba za vrh nemilosrdna: samo 0.62 boda dijeli prvu i desetu školu na ljestvici.

Analiza se temelji na podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2024./2025. Za svaku školu izračunat je prosjek ocjena na A razini državne mature iz tri obavezna predmeta - matematike, hrvatskog jezika i engleskog jezika. U obzir ulaze samo škole u kojima najmanje 10 učenika piše A razinu svakog od tri predmeta.

XV. gimnazija drži vrh s prosjekom 4.21 i jedina probija granicu od 4.00 s V. gimnazijom (3.97). Treća je Gimnazija Lucijana Vranjanina s 3.87, dok se ostatak top 10 kreće u uskom rasponu između 3.59 i 3.80. Ovo je bila teška godina za zagrebačke škole - prosjek top škola pao je za 0.13 u odnosu na prošlu godinu, a čak 8 od 10 škola bilježi negativan trend. Jedina škola s pozitivnim pomakom je IV. gimnazija (+0.06).

Inflacija ocjena i dalje je prisutna. Gimnazija Tituša Brezovačkog ima najveći jaz između školske ocjene i mature - čak 0.80 bodova razlike. Drugim riječima, učenici te škole na maturi u prosjeku dobivaju gotovo cijelu ocjenu manje nego u školi. Na drugom kraju spektra, V. gimnazija ocjenjuje najrealnije s razlikom od samo 0.17, što njezin drugi plasman čini još impresivnijim.

Foto: Studiraj.com

Koje škole napuhuju ocjene?

Inflacija ocjena, pojava da škole daju više ocjene nego što bi rezultati na maturi pokazali, varira drastično od škole do škole. Analizirani su rezultati svih hrvatskih srednjih škola prema obaveznim predmetima A razine državne mature (Matematika, Hrvatski, Engleski) i izdvojili one koje ocjenjuju najrealnije i one s najvećim raskorakom.

Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2024./2025., usporedili su prosječnu školsku ocjenu i prosječnu ocjenu na državnoj maturi za svaku školu. Uspoređuju se isključivo ocjene učenika koji su pristupili A razini mature iz sva tri obavezna predmeta, a razlika pokazuje koliko škola "napuhuje" svoje ocjene. U obzir su uzete samo škole u kojima na svakom predmetu barem 10 učenika piše A razinu.

Raspon između najstrože i najblaže škole iznosi čak 1.99, od III. gimnazije u Splitu, gdje školska ocjena gotovo odgovara maturalnoj, do Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu s razlikom od +2.12. Na strani realnog ocjenjivanja dominiraju gimnazije, dok su na strani inflacije zastupljenije strukovne i medicinske škole.

Inflacija po županijama

Na razini županija, razlike su značajne. Dubrovačko-neretvanska županija ocjenjuje najrealnije s prosječnom inflacijom od samo +0.72, dok Bjelovarsko-bilogorska županija prednjači s inflacijom od +1.44, dvostruko većom. Nacionalni prosjek iznosi +1.04.

Foto: Studiraj.com

Najstrože škole

III. gimnazija u Splitu ocjenjuje najrealnije među svim hrvatskim školama, razlika između školske ocjene i mature iznosi samo +0.13. Odmah iza nje slijedi V. gimnazija iz Zagreba s razlikom od +0.17, a svih deset najstrožih škola su isključivo gimnazije. To potvrđuje da upravo gimnazijski programi najvjernije prikazuju stvarno znanje učenika u svojim ocjenama.

Foto: Studiraj.com

Najveća inflacija

Srednja medicinska škola iz Slavonskog Broda bilježi najveću inflaciju u Hrvatskoj. Njezini učenici u prosjeku imaju školsku ocjenu 4.28, ali na maturi postižu samo 2.16, što daje razliku od čak +2.12. Među deset škola s najvećom inflacijom nalaze se četiri medicinske, tri tehničke i jedna zrakoplovna škola. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića ima najnižu prosječnu ocjenu na maturi u cijelom popisu - samo 1.71, unatoč školskom prosjeku od 3.59.

Foto: Studiraj.com

Top 20 srednjih škola u matematici

XV. gimnazija iz Zagreba i splitska III. gimnazija uvjerljivo predvode nacionalnu ljestvicu iz matematike s prosjecima koji nadmašuju sve ostale škole. Iza njih se nižu pretežno zagrebačke gimnazije, no ove godine top 20 donosi značajna iznenađenja, čak šest škola pojavljuje se na listi prvi put, uključujući Gimnaziju Gospić koja je skočila sa 164. na 11. mjesto.

Rangiranje se temelji na podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2024./2025. Analizirani su prosječni rezultati na A razini državne mature iz matematike, pri čemu su uključene samo škole u kojima ispit polaže najmanje 10 učenika. XV. gimnazija drži prvo mjesto s prosjekom 4.34, razlika od 0.16 prema drugoplasiranoj III. gimnaziji iz Splita (4.18) već je značajna, a prema trećeplasiranoj V. gimnaziji (3.69) postaje dramatična.

Foto: Studiraj.com

Najveći skok bilježi Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile iz Pazina, koja je napredovala 62 mjesta i ušla u top 20, dok Gimnazija Andrije Mohorovičića iz Rijeke skače 9 pozicija na 7. mjesto. Na drugom kraju spektra, II. gimnazija Zagreb i X. gimnazija Ivan Supek pokazuju suprotne trendove - prva raste za 9 mjesta, a druga pada za 3.

Regionalna slika otkriva zanimljive pomake. Splitsko-dalmatinska županija skače s 8. na 2. mjesto među županijama, dok Osječko-baranjska i Varaždinska bilježe osjetne padove prosjeka. Posebno upada u oči prodor manjih sredina: Gimnazija Gospić postiže prosjek 3.00, a Tehnička škola Karlovac ulazi na 18. poziciju. Grad Zagreb zadržava najviši županijski prosjek (2.68), no i on bilježi blagi pad od 0.09 u odnosu na prošlu godinu.

Također, studiraj.com napravio je i kalkulator za izračun bodova za upis na fakultet. Učenici unose svoje ocjene i rezultate mature, a kalkulator izračunava bodove za svih 1380 studijskih programa i prikazuje jesu li iznad praga iz prethodnih godina. Dostupan je na studiraj.com.

