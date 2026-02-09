DNK blizanaca pronađen na oružju, ne zna se tko je ubojica: 'Prepoznaje ih samo majka'

Misteriozni slučaj dvostrukog ubojstva za koje su osumnjičena dvojica jednojajčanih blizanaca zadaje velike probleme francuskim tužiteljima, objavio je Le Parisien, a prenio Sky News u ponedjeljak.

Dvojica braće, u izvješćima identificirana kao Samuel i Jeremy Y. (33), s još troje ljude sumnjiče se za umiješanost u dvostruko ubojstvo povezano s bandama u kojem su u pariškom Saint-Ouenu u rujnu 2020. godine život izgubila dvojica mladića - Tidiane B. (17) i Sofiane M. (25).

Braća se također dovode u vezu s nekoliko pokušaja ubojstava koja su uslijedila sljedećeg mjeseca. U jednom takvom obračunu istražitelji su na jurišnoj pušci pronašli DNK koji nedvojbeno pripada jednom blizancu. Međutim, forenzičari ne mogu sa stopostotnom sigurnošću utvrditi koji od njih je imao prste na okidaču.

Prepoznaje ih jedino majka

Policija sumnja da su 33-godišnjaci zapanjujuću sličnost u izgledu koristili kako bi prikrili tragove. Navodi se da su često razmjenjivali odjeću, telefone i identifikacijske dokumente. Jedan istražitelj tijekom suđenja je izjavio da ih razlikovati može jedino njihova majka.

S obzirom na to da genetski podaci nisu pomogli u istrazi, policija se pokušala osloniti na telefonske zapise, snimke nadzornih kamera i prisluškivane razgovore kako bi utvrdila njihovo boravište i kretanje.

Međutim, odgovor na ključno pitanje - tko je zapucao iz zaplijenjenog oružja - i dalje nije poznat. Vjeruje se da će suđenje trajati do kraja veljače, a ostaje za vidjeti hoće li do tada isplivati novi dokazi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako prepoznati džepara u gužvi? Policija razotkrila metode kojima vrebaju žrtve u tramvajima