'Čovjek sa sedam života' likvidiran snajperom na majčinom sprovodu: 'Pogođen je u srce'

Alain Orsoni (71), bivši vođa Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) i bivši predsjednik francuskog nogometnog kluba AJ Ajaccio, snajperom je brutalno likvidiran u ponedjeljak na sprovodu vlastite majke u selu Vero.

Oko 16.30 sati, nakon završetka sprovoda, pogođen je jednim hicem. Tužitelj Nicolas Septe izjavio je da je zasad nepoznati počinitelj metak ispalio s udaljenosti od nekoliko stotina metara. "Pogođen je u srce jednim hicem, s velike distance", otkrio je Septe francuskim medijima, prenosi Euronews.

Mjesto Orsonijevog ubojstva Foto: Pascal Pochard-casabianca/afp/profimedia

Šokiran je bio i svećenik Roger Polge, koji je predvodio pogrebnu ceremoniju. Izjavio je da je čuo pucanj, nakon kojeg je 71-godišnjak usred groblja na mjestu pao mrtav. "Što se događa u našem domu? Kao da je Korzika gora od Sicilije, to je nezamislivo", kazao je Polge.

Sinovi suradnici ubijeni na sličan način

Motiv zasad nije poznat, no policijski izvor za novine Le Monde ispričao je da Orsonijevo ubojstvo slično nedavnim obračunima podzemlja u kojima su mete bili ljudi povezani s njegovim sinom Guyem, koji se trenutačno nalazi iza rešetaka.

Guy služi 13-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja ubojstva člana takozvane bande Petit Bar iz 2018. godine. Pet godina kasnije, dvojica njegovih suradnika likvidirana su vatrenim oružjem, također s velike udaljenosti.

Istragu Orsonijevog ubojstva preuzelo je Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv organiziranog kriminala, novo francusko tijelo osnovano 5. siječnja koje se prvenstveno baci slučajevima trgovine drogom, ljudima i oružanim pljačkama. Bit će im to prvi zadatak.

Mjesto Orsonijevog ubojstva Foto: Pascal Pochard-casabianca/afp/profimedia

Tko je bio Orsoni?

Orsoni je vodio buran život na Korzici i u inozemstvu, naglašava BBC u svojoj analizi. Tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, priklonio se korzikanskom nacionalizmu te je 1980. sudjelovao u oružanom napadu ispred iranskog veleposlanstva. Tri godine kasnije, njegov brat je otet i pretpostavlja se ubijen. Orsoni je tada postao vođa FLNC-a, a 1990. osnovao je Pokret za samoodređenje (MPA) nakon što je izbila podjela unutar korzikanskog nacionalističkog pokreta.

Foto: Gerard Malie/afp/profimedia

Na izborima 1992. godine, MPA je osvojio četiri mandata. Međutim, Orsoni nije mogao ući u parlament zbog nepravilnosti u kampanji. Kasnije je zbog niza kaznenih djela bio i u zatvoru.

Nakon nasilnih podjela među korzikanskim nacionalističkim vođama, Orsoni je 1996. napustio otok i otišao u Srednju Ameriku. Međutim, vratio se 2008. i postao predsjednik Ajaccioa. S čela kluba otišao je 2015., da bi se ponovno vratio 2022. godine, a onda u rujnu prošle godine podnio ostavku. Tada je otišao u egzil u Nikaragvu, odakle se vratio na majčin pogreb.

'Čovjek sa sedam života'

Dugo je bio svjestan opasnosti za vlastiti život. U intervjuu koji je dao 2012. nakon što su četvorica njegovih suradnika ubijena u razdoblju od dvije godine, priznao je da je na nagovor obitelji 2008. godine kupio oklopljeni automobil.

"Ne bojim se smrti. Ne budim se svako jutro misleći da će me ubiti. Živim normalan život, bez tima tjelohranitelja", govorio je tada Orsoni.

Foto: Kenzo Tribouillard/afp/profimedia

Zbog kaznenih presuda i običaja da u drugim zemljama stvara novi život kako bi izbjegao progon, Orsonija su u pojedinim krugovima zvali "čovjek sa sedam života" ili "korzikanski kum".

"Prikazuju me kao kuma, iako na Korzici nemam nijedan posao. Kao bivši vođa nacionalističkog pokreta nisam bio svetac, ali smiješno je da me prikazuju kao opasnog čovjeka iz podzemlja", komentirao je Orsoni jednom prilikom.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male