PROFESIONALNA LIKVIDACIJA? /

Bivši predsjednik slavnog francuskog kluba ubijen na pokopu svoje majke

Bivši predsjednik slavnog francuskog kluba ubijen na pokopu svoje majke
Foto: Pascal Pochard-casabianca/afp/profimedia

Orsoni je ubijen na pokopu na Korzici hicem u prsa s velike udaljenost

12.1.2026.
21:27
Hina
Pascal Pochard-casabianca/afp/profimedia
Bivši čelnik Fronte za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) i bivši predsjednik francuskog nogometnog kluba Ajaccio Alain Orsoni (71) ubijen je na pokopu svoje majke u selu Vero na jugu Korzike.

Kako prenose francuski mediji, Orsoni je ubijen hicem u prsa s velike udaljenosti. Motiv ove, očito profesionalne likvidacije, za sada je nepoznat. Nacionalno tužiteljstvo za organizirani kriminal najavilo je da će preuzeti istragu.

Orsoni je bio istaknuta osoba korzičkog nacionalističkog pokreta. Bio je bivši vođa Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC), a kasnije je osnovao i vodio Pokret za autoodređenje.

Njegov brat je ubijen 1983. godine, a Orsoni je napustio Korziku 1996. godine, usred sukoba unutar nacionalističkog pokreta. Živio je 13 godina na Floridi, zatim u Nikaragvi, te Španjolskoj. Ubrzo nakon povratka iz egzila, policija je tijekom ljeta 2008. spriječila plan atentata na njega.

U lipnju 2009. uhićen je u sklopu istrage o valu atentata na Korzici povezanih s organiziranim kriminalom. Pušten je na slobodu nakon 36-dnevnog štrajka glađu.

Orsoni je bio predsjednik AC Ajaccia u dva navrata. Nakon prvog mandata koji je trajao od 2008. do 2015. vratio se na čelo kluba 2022. na godinu dana. Tijekom njegovog prvog mandata, Ajaccio je izborio promociju u Ligue 1 na kraju sezone 2010/11., gdje je igrao iduće tri sezone.

Od 2013. klub je bio drugoligaš, a na koncu prošle sezone je zbog financijskih problema proglasio stečaj. Trenutačno igra u Regionalnoj ligi Korzike, sedmom stupnju nogometnog natjecanja u Francuskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Majstorije Dominika Kuzmanovića protiv Njemačke, čak je i zabio gol

