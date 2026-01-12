Umro legendarni trener, njegove riječi o porazu Hrvatske obišle su svijet

U 72. godini umro je Rolland Courbis, legendarni francuski nogometaš, trener i nogometni analitičar.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov poslodavac, radio RMC, s kojim je surađivao kao stručni analitičar od 2005. godine, dodajući kako je objava napravljena u dogovoru s obitelji.

Igračka slava i trenerska odiseja

Rođen u Marseilleu, Courbis je bio dijete kluba u kojem je započeo svoju igračku karijeru. Kao čvrsti i beskompromisni branič, bio je dio momčadi Olympique de Marseillea koja je 1972. godine osvojila dvostruku krunu, prvenstvo i kup. Igračke uspjehe nastavio je u Monacu, s kojim je osvojio još dva naslova prvaka Francuske i jedan kup.

Nakon igračke karijere, započeo je bogatu trenersku odiseju koja ga je vodila kroz brojne klubove u Francuskoj i inozemstvu. Vodio je momčadi poput Bordeauxa, Lensa, Montpelliera i, naravno, svog voljenog Marseillea. Upravo je s Marseilleom ostvario najveći trenerski uspjeh, dovevši klub do finala Kupa UEFA 1999. godine. U pamćenju navijača ostao je i nevjerojatan preokret iz 1998. godine, kada je njegova momčad gubila 0:4 od Montpelliera, da bi na kraju slavila s 5:4.

Buran život i omiljeni glas s radija

Courbisov život bio je jednako strastven i turbulentan izvan terena. Bio je poznat po sklonosti kockanju, a njegov životopis uključuje i ranjavanje u pucnjavi 1996. godine, kao i nekoliko pravnih problema zbog kojih je proveo vrijeme u zatvoru. Unatoč kontroverzama, njegova iskrenost i izravnost donijele su mu simpatije javnosti.

Nakon trenerske karijere, postao je jedan od najpopularnijih nogometnih analitičara u Francuskoj. Iako kao igrač i trener nije imao izravnih veza s Hrvatskom, njegov je glas bio poznat i ovdašnjoj javnosti, posebice nakon što je kao stručni komentator pratio finale Svjetskog prvenstva 2018. između Francuske i Hrvatske, u kojemu su Francuzi pobijedili 4:2. Njegov prepoznatljivi marsejski naglasak, britke analize i humor učinili su ga ikonom radija RMC. "Njegova strast osjećala se u izravnom odnosu sa slušateljima. Zadržao je jezik navijača, dijeleći njihova pitanja i emocije", priopćili su s radija.

Oproštaj od nogometnog velikana

Od Courbisa su se oprostili brojni klubovi i nogometni djelatnici. Njegov matični klub Marseille odao mu je počast, istaknuvši kako je "utjelovio popularan i dinamičan nogomet, a njegov nepogrešivi naglasak nosio je izravne, strastvene i uvijek iskrene riječi". Izbornik francuske reprezentacije Didier Deschamps izjavio je kako je nogomet izgubio "istinskog strastvenika i vrsnog poznavatelja igre".

