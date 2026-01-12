Šok u Madridu: Xabi Alonso napustio kormilo Reala, nasljednik već pronađen

Era Xabija Alonsa na klupi Real Madrida završila je brže nego što je itko očekivao. Kraljevski klub u ponedjeljak je službeno objavio da je suradnja s mladim trenerom prekinuta sporazumnim raskidom ugovora, čime je stavljena točka na razdoblje koje je započelo velikim očekivanjima, a završilo razočaranjem.

Objava je stigla svega dan nakon bolnog poraza od Barcelone (3:2) u finalu Španjolskog superkupa, odigranog u Saudijskoj Arabiji. Taj susret, prema svemu sudeći, bio je posljednji u nizu događaja koji su uvjerili upravu da je potrebna promjena smjera.

U službenom priopćenju klub se Alonsu oprostio biranim riječima. Naglašeno je da će bivši veznjak zauvijek imati posebno mjesto među navijačima jer je kao igrač i trener predstavljao vrijednosti Reala, a vrata Santiago Bernabéua za njega ostaju otvorena i u budućnosti.

Alonso iza sebe ostavlja učinak koji na papiru ne izgleda loše: 24 pobjede, četiri remija i šest poraza u 34 utakmice, tijekom svega 232 dana na klupi. Međutim, brojke skrivaju širu sliku. Do početka studenog Real je djelovao gotovo nepogrešivo – momčad je imala 17 pobjeda u 20 utakmica, pet bodova prednosti na vrhu La Lige i stopostotan učinak u Ligi prvaka. No u sljedeća dva i pol mjeseca došlo je do vidljivog pada forme, rezultata i igre. Kako izvori u španjolskoj doznaju njega će na klupi španjolskog giganta zamijeniti Arvalo Arbeloa.

