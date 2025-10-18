MAGNET /

Recept za desert koji osvaja aromom: Pripremite tiramisu za savršen kraj svakog obroka

Recept za desert koji osvaja aromom: Pripremite tiramisu za savršen kraj svakog obroka
Foto: Magnet

Ovaj desert osvaja aromom i elegantnom jednostavnošću i idealan je kao završni dodir svakog obroka

18.10.2025.
6:58
Magazin.hr
Tiramisu je neodoljivi talijanski desert poznat po svojoj bogatoj, kremastoj teksturi i savršenoj ravnoteži okusa. Sastoji se od slojeva piškota nježno natopljenih u jaku kavu, te lagane, svježe kreme od mascarpone sira, jaja i šećera. Posut je gorkastim kakaom koji zaokružuje svaki zalogaj svojim dubokim i profinjenim okusom.

Ovaj desert osvaja aromom i elegantnom jednostavnošću i idealan je kao završni dodir svakog obroka.

Recept za tiramisu

Sastojci:

  • Mascarpone 500 g
  • Vrhnje za šlag 100 g
  • 4 žumanjka
  • Voda 40 g
  • Šećer 100 g
  • Kava 1 šalica
  • Piškote
  • Kakao prah

Postupak: 

  1. U lončić stavimo 100 g šećera, 40 g vode pa lagano zakuhamo dok se šećer ne rastopi i ne dobijemo simple sirup.
  2. Odvojimo 4 žumanjka u posudu i lagano dodajemo vrući simple sirup uz konstantno miksanje. Miksamo
  3. dok ne dobimo lijepu pjenastu kremu, a zatim dodamo mascarpone i lagano ga umiješamo.
  4. U drugoj posudi istučemo vrhnje za šlag i na kraju također lagano umiješamo u smjesu od mascarponea i jaja.
  5. Kad smo sve ukomponirali smjesu stavimo na hlađenje.
  6. Kad nam se smjesa ohladi možemo krenuti sa slaganjem.
  7. Na dno posude stavimo malo kreme od mascarponea, a zatim namočene piškote u kavi. Složimo dva reda piškota, zatim ih prekrijemo kremom i lijepo zagladimo.
  8. Sve skupa bogato posipamo kakao prahom i stavimo još malo na hlađenje. 

