Recept za desert koji osvaja aromom: Pripremite tiramisu za savršen kraj svakog obroka

Tiramisu je neodoljivi talijanski desert poznat po svojoj bogatoj, kremastoj teksturi i savršenoj ravnoteži okusa. Sastoji se od slojeva piškota nježno natopljenih u jaku kavu, te lagane, svježe kreme od mascarpone sira, jaja i šećera. Posut je gorkastim kakaom koji zaokružuje svaki zalogaj svojim dubokim i profinjenim okusom.

Ovaj desert osvaja aromom i elegantnom jednostavnošću i idealan je kao završni dodir svakog obroka.

Recept za tiramisu

Sastojci:

Mascarpone 500 g

Vrhnje za šlag 100 g

4 žumanjka

Voda 40 g

Šećer 100 g

Kava 1 šalica

Piškote

Kakao prah

Postupak:

U lončić stavimo 100 g šećera, 40 g vode pa lagano zakuhamo dok se šećer ne rastopi i ne dobijemo simple sirup. Odvojimo 4 žumanjka u posudu i lagano dodajemo vrući simple sirup uz konstantno miksanje. Miksamo dok ne dobimo lijepu pjenastu kremu, a zatim dodamo mascarpone i lagano ga umiješamo. U drugoj posudi istučemo vrhnje za šlag i na kraju također lagano umiješamo u smjesu od mascarponea i jaja. Kad smo sve ukomponirali smjesu stavimo na hlađenje. Kad nam se smjesa ohladi možemo krenuti sa slaganjem. Na dno posude stavimo malo kreme od mascarponea, a zatim namočene piškote u kavi. Složimo dva reda piškota, zatim ih prekrijemo kremom i lijepo zagladimo. Sve skupa bogato posipamo kakao prahom i stavimo još malo na hlađenje.

