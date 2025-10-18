Recept za desert koji osvaja aromom: Pripremite tiramisu za savršen kraj svakog obroka
Ovaj desert osvaja aromom i elegantnom jednostavnošću i idealan je kao završni dodir svakog obroka
Tiramisu je neodoljivi talijanski desert poznat po svojoj bogatoj, kremastoj teksturi i savršenoj ravnoteži okusa. Sastoji se od slojeva piškota nježno natopljenih u jaku kavu, te lagane, svježe kreme od mascarpone sira, jaja i šećera. Posut je gorkastim kakaom koji zaokružuje svaki zalogaj svojim dubokim i profinjenim okusom.
Recept za tiramisu
Sastojci:
- Mascarpone 500 g
- Vrhnje za šlag 100 g
- 4 žumanjka
- Voda 40 g
- Šećer 100 g
- Kava 1 šalica
- Piškote
- Kakao prah
Postupak:
- U lončić stavimo 100 g šećera, 40 g vode pa lagano zakuhamo dok se šećer ne rastopi i ne dobijemo simple sirup.
- Odvojimo 4 žumanjka u posudu i lagano dodajemo vrući simple sirup uz konstantno miksanje. Miksamo
- dok ne dobimo lijepu pjenastu kremu, a zatim dodamo mascarpone i lagano ga umiješamo.
- U drugoj posudi istučemo vrhnje za šlag i na kraju također lagano umiješamo u smjesu od mascarponea i jaja.
- Kad smo sve ukomponirali smjesu stavimo na hlađenje.
- Kad nam se smjesa ohladi možemo krenuti sa slaganjem.
- Na dno posude stavimo malo kreme od mascarponea, a zatim namočene piškote u kavi. Složimo dva reda piškota, zatim ih prekrijemo kremom i lijepo zagladimo.
- Sve skupa bogato posipamo kakao prahom i stavimo još malo na hlađenje.
