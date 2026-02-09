FREEMAIL
NOVA EPIZODA /

Sadija razotkrila Katu pred Mirjanom i Terezom? Evo što donose 'Divlje pčele'

Sadija razotkrila Katu pred Mirjanom i Terezom? Evo što donose 'Divlje pčele'
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u

9.2.2026.
13:50
Hot.hr
Rtl
Kata i Nikola se sreću i svađaju zbog Cvite i situacije u kojoj živi, a Domazet se polako vraća u život. Marko je kod Zore i uskoro nasrće na nju, no ona se uspijeva obraniti i otjerati ga. U borbi, spomene i Petra! Vice razgovara s Antom o problemima koje njegov budući svekar ima s Rajkom i Ivicom. Iako je ljut, uskoro popušta jer zet iz Čilea ima plan!

Kata kod Sadije kupuje med od divljih pčela, a onda se dogodi i uznemirujući trenutak kojem svjedoče Mirjana i Tereza Vukas, Cvita te Domazet. Njemu se rana otvara pa ga Kata vodi u svoj dom. Marko laže Čavki o svom odnosu sa Zorom, a uskoro dijeli s njim svoje nove sumnje.

Šušnjara se i dalje bori sa stanjem svoje supruge, a u pomoć im uskače Luca. Sadija Veljku proriče veliku ljubav. Nikola dobije loše vijesti, a Cvita ga tješi.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hari Mata Hari za top.hr o 40 godina karijere, novoj pjesmi, koncertu u Areni 

