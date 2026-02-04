Ni osmi krug pregovora Vlade i sindikata školstva nije donio dogovor: 'Situacija je ridikulozna!'

ŠTO SAD? /

Ni nakon još jednog pokušaja nema dogovora između Vlade i sindikata javnih službi o povećanju osnovice plaća i naknadi za topli obrok. Vlada ostaje pri svojoj posljednjoj ponudi - kojom osnovica raste za ukupno 3 posto u ovoj godini. Pregovori su se pratili i u školama. Ni osmog puta nije postignut dogovor javnih sindikata i Vlade!

"Za nas u školstvu ova ponuda je neprihvatljiva i situacija je ridikulozna jer povećanje osnovice ne prati inflaciju, sami znate koliko je inflacija, koliko su troškovi života porasli", objasnila je Sanja Strpić, profesorica matematike u OŠ Augusta Šenoe Zagreb.

Pala nije nova Vladina ponuda. Ono što je Sindikatima ponuđeno i što će dobit svi, jer su državni prihvatili je povećanje u tri navrata od ukupno tri posto. Time će osnovica s 1005 eura do kraja godine porasti na 1035.

Više o pokušajima pregovaranja pogledajte u prilogu Kristine Čirjak.