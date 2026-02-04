FREEMAIL
DOBRA STRANA DANA /

Meghan iz Hrvatske pokorila New York! Najljepša je od svoje pasmine, evo što kaže vlasnica

U New Yorku traje najpoznatija izložba pasa na koju je iz Hrvatske stigla i Meghan koja je proglašena najljepšom u svojoj pasmini.

Titulu Najboljeg psa izložbe osvojila je pak dobermanka Penny, koja je u konkurenciji od oko 2500 tisuće pasa i više od 200 pasmina, nadmašila još šest finalista u Madison Square Gardenu.

Psi su se ocjenjivali prema tome koliko se približavaju idealu svoje pasmine. Publiku su oduševili i brojni simpatični i zabavni trenuci u ringu. 'Megica je jedini hrvatski pas koji se natjecao, užasno smo ponosni i sretni jer je potvrdila svoje kvalitete. Jako smo se dobro zabavile i sada uživamo u ostatku puta u New Yorku', rekla nam je njezina vlasnica. A kako je to izgledalo u New Yorku, pogledajte u videu

4.2.2026.
20:47
RTL Danas
NatjecanjePsiNew York
