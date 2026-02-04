Croata ne da nikome ni da takne njegov pojas: Čeka nas zasigurno strašna borba

FUTSAL EURO /
Hrvatska hobotnica: 'Da ne daj Bože izbije rat, u njega idem s ovim momcima'
Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu, a izravan prijenos iz Munchena pratite od 18:30 na platformi VOYO.
Uoči velikog spektakla održana je i konferencija za medije gdje su u veliku raspravu i prepucavanje ušli Miran Fabjan i Aleksnadar Ilić, a prvak lake kategorije Francisco 'Croata' Barrio pokušat će obraniti svoju titulu u sunaslovnoj borbi protiv Loma Alija-Eskieva.
Sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje FNC 27.