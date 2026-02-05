Je li ova Slovenka nasljednica Baby Lasagne? Njezin spot ima najviše pregleda od svih kandidata

NASTUPA NA DORI /

Dora je za tjedan dana, bira se predstavnik za Eurosong u Beču, koje neće biti nimalo politički. Zasad je na kladionicama broj jedan Izrael, zbog kojeg pet zemalja neće sudjelovati.

Među njima je i Slovenija, koja je rekla 'NE' Eurosong, ali Slovenka Nives Cilenšek odnosno Zevin možda ipak ode. I to ako pobijedi na hrvatskoj Dori.

Ova 'balkanska bubblegum umjetnica' favoritkinja je publike. Njezin spot ima najviše pregleda od svih kandidata. U čemu je tajna otkrila je Mojmiri Pastorčić u RTL Direktu. Više pogledajte u prilogu