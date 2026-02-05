Ovo je neka druga životinjska farma, pogledajte u kakvoj slobodi žive Miško, Bubi, Jagoda i Češka

PRIČA O USPJEHU /

Miško i Bubi su nerasti, a Mica, Češka, Gratis i Jagoda nazimice na farmi mangulica u mjestu Lukač kod Kutjeva. A tamo svinje žive u prirodnom okruženju. Vlasnici farme su supružnici koji su uz svoje poslove pokrenuli i uzgoj svinja te za pet godina došli do matičnog stada od šezdesetak komada.

Dok je za mnoge pandemija koronavirusa predstavljala razdoblje neizvjesnosti i zastoja, za obitelj Bošnjak iz okolice Kutjeva ona je bila početak jedne nove i nesvakidašnje poslovne priče. Tomislav, profesionalni vozač autobusa, i njegova supruga, vizažistica Kristina, odlučili su iskoristiti vrijeme provedeno kod kuće kako bi stvorili nešto što spaja tradiciju, prirodu i kvalitetu. Tako je, na njihovom seoskom imanju, niknula farma jedne od najcjenjenijih i najrjeđih pasmina svinja, mangulice.

Ideja se rodila spontano, iz želje da se stvori nešto autentično i održivo na selu. „S obzirom da sam ja profesionalni vozač autobusa, došao sam kući i u suglasnosti sa suprugom smo vidjeli što možemo napraviti, a da bude spoj tradicije, kulture i kvalitete“, objašnjava Tomislav Bošnjak. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.