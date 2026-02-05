Dokumenti Epsteina ih spominju, Hrvat kojeg je RTL Danas zvao – šuti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SKANDAL KOJI TRESE SVIJET /

Nakon što su objavljene kompromitirajuće fotografije britanskog princa Andrewa iz Epsteinovih spisa, pod okriljem noći sinoć se iselio iz Windsora. Sada bi princ Andrew o seksualnim odnosima s maloljetnicama trebao svjedočiti pred američkim Kongresom.

Princ Edward, brat princa Andrewa, rekao je: "Mislim da je uvijek jako važno sjećati se žrtava i tko su žrtve u svemu ovome. Mnogo je žrtava u ovoj priči."

Ozbiljno se shvaćaju i sumnje oko Petera Mandelsona, od danas bivšeg člana Doma lordova. Tereti ga se da je Jeffreyju Epsteinu odavao povjerljive državne i tržišne informacije. Policija je pokrenula istragu. Više pogledajte u prilogu Ane Mlinarić