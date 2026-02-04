Pogledajte snažno nevrijeme koje je zahvatilo Kaštela, more se podiglo preko rive, mete sve pred sobom

POTOPLJENE I KUĆE /

Ciklonalna plima pogodila je Jadran noseći obilnu kišu i jak vjetar. Državni hidrometeorološki zavod podigao je crveni alarm za krajnji jug zemlje upozoravajući na jako i vrlo jako jugo, a za večer prognoziraju da že mjestimično puhati i olujno jugo s najjačim udarima jvetra od 120 km/h.

Fotoreporter Pixsella Zvonimir Barišin snimio je tijekom večeri stanje u Kaštelima gdje je posebno teško - more se prelilo preko rive, a potopljene su i obližnje ulice. Stanovnici javljaju da im more prodire i u kuće.

Kaštelanski su vatrogasci zaprimili pedesetak dojava građana u srijedu navečer radi olujnog juga koje je podiglo razinu mora zbog čega su poplavljeni brojni objekti i kuće smještene uz more.

Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. Zapuhao je jaki jugoistočni vjetar koji je na momente puhao 60 kilometara na sat, a temperatura je iznosila oko 10 stupnjeva.

"Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri. Riječ je o kućama, restoranima i drugim objektima na samoj rivi. U zadnjih sat i pol smo imali pedesetak takvih dojava", rekao je za Hinu vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić.