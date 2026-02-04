Postani i ti heroj ulice: 'Supermoć ti je u krvi! Jedna doza može spasiti tri života'

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu već tri godine učinkovito koristi svoj "bat-signal" kao poziv na doniranje krvi preko Go2Digital mreže digitalnih ekrana

Ljubitelji lika i djela superjunaka Batmana, bilo u stripovima ili na filmskom platnu, sigurno pamte legendardni bat-signal kojim građani Gothama pozivaju svog superjunaka kad god zatrebaju njegovu pomoć.

Danas, zahvaljujući razvoju tehnologije, svatko od nas može imati svoj bat-signal. Tako ga je, prije dvije godine, dobio i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu.

Priča započinje u uredima tvrtke Go2Digital, gdje je osmišljena i pokrenuta kampanja Krv=život s ciljem poticanja dobrovoljnog darivanja krvi. Svaki put kada Zavod detektira manjak određene krvne grupe, na digitalnim ekranima Go2Digital mreže diljem Hrvatske pali se važan signal – poziv na doniranje.

U tim trenucima digitalni ekrani šalju poziv u pomoć svim superjunacima među nama. "Odazovite se bez straha, provjerite koje krvne grupe nedostaje i donirajte krv! Jer svima nam herojstvo teče u venama: samo toga nismo uvijek svjesni", poručuju iz HZTM.

"Hvala vam što poklanjate svoje vrijeme, svoju kreativnost, znanje i tehnološke mogućnosti za širenje informacija i poziva zdravim sugrađanima na čin nezamjenjive ljudske dobrote. Svaki čovjek sigurno ima svijest o vrijednosti dobrote, samo je ponekad nesvjesno potisne zbog različitih čimbenika u današnjoj brzini življenja. Važno ih je podsjetiti, potaknuti, a putevi poticanja su zaista mnogobrojni. Vi ste nam pomogli u slanju poruka i poziva novim putevima preko kojih je poziv stigao do potencijalnih darivatelja. Svaka aktivnost i svaki učinak su mjerljivi, a mi argumentirano možemo potvrditi koliko i kada su odazivi darivatelja bili povećani uz napomenu kako iza svake brojke stoji ispružena ruka jedne dobre osobe", naglasila je doc.dr.sc. Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

Foto: Hrvatski Zavod Za Transfuzijsku Medicinu

Prijatelji projekta

Naravno, iza svakog superjunaka stoje nezamjenjivi ljudi iz sjene koji ga pokreću i podupiru. Uz Go2Digital i EY Studio+, prijatelji projekta su i KONČAR i Jysk Hrvatska.

"Kultura organiziranog darivanja krvi u KONČARU traje više od sedam desetljeća, a ovaj projekt s Go2Digitalom i partnerima prepoznali smo kao priliku da u taj plemenit čin uključimo još više ljudi. U skladu s time, pozivamo sve zdrave ljude dobre volje i velikog srca da daruju ono najvrjednije od sebe. Postanite nečiji heroj i vratite nadu onima kojima je doista najpotrebnija", ističe Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija KONČARA.

Projekt Krv=život nastavlja se i u 2026. godini, a u najavi su i dodatne tehnološke inovacije koje će dovesti do još učinkovitije komunikacije potreba Zavoda i uspješnijeg popunjavanja krvnih zaliha.

Foto: Hrvatski Zavod Za Transfuzijsku Medicinu

"Mi u EY-u vjerujemo da tehnologija najbolje služi kada stvarno pomaže ljudima. Projekt Krv=Život to pokazuje u praksi; stvarna potreba Zavoda u pravom trenutku pretvara se u jasan i vidljiv poziv građanima na darivanje krvi, pokazujući koliko digitalna rješenja mogu biti jednostavna, brza i ljudska. Drago nam je što zajedno s Go2Digitalom i partnerima stojimo iza inicijative koja ne ostaje na papiru, nego u praksi spašava živote. Svatko od nas može biti heroj - ponekad je dovoljno samo odlučiti se odazvati i pomoći", dodao je Ivan Hrvoje Josipović, Manager u EY Studio+ Hrvatska.

Kada u sljedećoj šetnji gradom naiđete na Go2Digital ekrane, obratite pozornost na poruku - možda vam netko upravo sada šalje poziv u pomoć. Jer jednom dozom krvi mogu se spasiti čak tri života. I zapamti, ne moraš biti Batman da bi spasio svijet.

POGLEDAJTE VIDEO: Zavod za transfuziju uputio apel: Pale zalihe krvi, razloga je nekoliko