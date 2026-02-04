Postani i ti heroj ulice: 'Supermoć ti je u krvi! Jedna doza može spasiti tri života'
'Odazovite se bez straha, provjerite koje krvne grupe nedostaje i donirajte krv! Jer svima nam herojstvo teče u venama: samo toga nismo uvijek svjesni'
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu već tri godine učinkovito koristi svoj "bat-signal" kao poziv na doniranje krvi preko Go2Digital mreže digitalnih ekrana
Ljubitelji lika i djela superjunaka Batmana, bilo u stripovima ili na filmskom platnu, sigurno pamte legendardni bat-signal kojim građani Gothama pozivaju svog superjunaka kad god zatrebaju njegovu pomoć.
Danas, zahvaljujući razvoju tehnologije, svatko od nas može imati svoj bat-signal. Tako ga je, prije dvije godine, dobio i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu.
Priča započinje u uredima tvrtke Go2Digital, gdje je osmišljena i pokrenuta kampanja Krv=život s ciljem poticanja dobrovoljnog darivanja krvi. Svaki put kada Zavod detektira manjak određene krvne grupe, na digitalnim ekranima Go2Digital mreže diljem Hrvatske pali se važan signal – poziv na doniranje.
U tim trenucima digitalni ekrani šalju poziv u pomoć svim superjunacima među nama. "Odazovite se bez straha, provjerite koje krvne grupe nedostaje i donirajte krv! Jer svima nam herojstvo teče u venama: samo toga nismo uvijek svjesni", poručuju iz HZTM.
"Hvala vam što poklanjate svoje vrijeme, svoju kreativnost, znanje i tehnološke mogućnosti za širenje informacija i poziva zdravim sugrađanima na čin nezamjenjive ljudske dobrote. Svaki čovjek sigurno ima svijest o vrijednosti dobrote, samo je ponekad nesvjesno potisne zbog različitih čimbenika u današnjoj brzini življenja. Važno ih je podsjetiti, potaknuti, a putevi poticanja su zaista mnogobrojni. Vi ste nam pomogli u slanju poruka i poziva novim putevima preko kojih je poziv stigao do potencijalnih darivatelja. Svaka aktivnost i svaki učinak su mjerljivi, a mi argumentirano možemo potvrditi koliko i kada su odazivi darivatelja bili povećani uz napomenu kako iza svake brojke stoji ispružena ruka jedne dobre osobe", naglasila je doc.dr.sc. Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.
Prijatelji projekta
Naravno, iza svakog superjunaka stoje nezamjenjivi ljudi iz sjene koji ga pokreću i podupiru. Uz Go2Digital i EY Studio+, prijatelji projekta su i KONČAR i Jysk Hrvatska.
"Kultura organiziranog darivanja krvi u KONČARU traje više od sedam desetljeća, a ovaj projekt s Go2Digitalom i partnerima prepoznali smo kao priliku da u taj plemenit čin uključimo još više ljudi. U skladu s time, pozivamo sve zdrave ljude dobre volje i velikog srca da daruju ono najvrjednije od sebe. Postanite nečiji heroj i vratite nadu onima kojima je doista najpotrebnija", ističe Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija KONČARA.
Projekt Krv=život nastavlja se i u 2026. godini, a u najavi su i dodatne tehnološke inovacije koje će dovesti do još učinkovitije komunikacije potreba Zavoda i uspješnijeg popunjavanja krvnih zaliha.
"Mi u EY-u vjerujemo da tehnologija najbolje služi kada stvarno pomaže ljudima. Projekt Krv=Život to pokazuje u praksi; stvarna potreba Zavoda u pravom trenutku pretvara se u jasan i vidljiv poziv građanima na darivanje krvi, pokazujući koliko digitalna rješenja mogu biti jednostavna, brza i ljudska. Drago nam je što zajedno s Go2Digitalom i partnerima stojimo iza inicijative koja ne ostaje na papiru, nego u praksi spašava živote. Svatko od nas može biti heroj - ponekad je dovoljno samo odlučiti se odazvati i pomoći", dodao je Ivan Hrvoje Josipović, Manager u EY Studio+ Hrvatska.
Kada u sljedećoj šetnji gradom naiđete na Go2Digital ekrane, obratite pozornost na poruku - možda vam netko upravo sada šalje poziv u pomoć. Jer jednom dozom krvi mogu se spasiti čak tri života. I zapamti, ne moraš biti Batman da bi spasio svijet.
