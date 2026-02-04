FREEMAIL
UDARILA CIKLONALNA PLIMA /

Jugo podiglo goleme valove na Jadranu, dosegli visinu trokatnice! Objavili video

Jugo podiglo goleme valove na Jadranu, dosegli visinu trokatnice! Objavili video
Foto: Screenshot Morski.hr

U mnogim mjestima podigla se i razina mora te su poplavljene rive, a u Kaštelima more prodire i u kuće

4.2.2026.
22:50
danas.hr
Screenshot Morski.hr
Olujno jugo pogodilo je u srijedu Jadran i podiglo more koje je potopilo rive i ulice u blizini obale. Posebno je teško u Kaštelima čiji mještani navode da je more prodrlo i u pojedine kuće. 

Kako donosi Morski.hr nevrijeme je odsjeklo otoke od obale, a okovani su ostali i svjetioničari - posebno oni na Palagruži, gdje su orkanski udari juga dizali valove više od osam metara.

Kako je za Morski.hr kazao svjetioničar Vojislav Šajn, valovi visoki kao trokatnica zabilježeni su barem dva puta:

"Uspili smo jučer sve osigurati i danas nismo izlazili iz kuće zbog sigurnosti. Kad su ovako loša vremena, moramo viditi računa da ne dođemo u situaciju da se na bilo koji način ozlijedimo. Kad se smiri, znat ćemo i je li jugo napravilo kakvu štetu", kazao  je Šajn."

Od kad plutače DHMZ-a precizno bilježe visinu valova, rekord od 10,8 metara izmjeren je 2019. godine, također za vrijeme orkanskog juga.

Kako je to izgledalo na najjužnijem hrvatskom arhipelagu, pogledajte u videu OVDJE.

