PROVJERITE POLICE /

Povlači se iz prodaje popularna hrana za dojenčad, sadrži toksine

Povlači se iz prodaje popularna hrana za dojenčad, sadrži toksine
Foto: Rtl Danas/screenshot

Povlači se iz prodaje u trgovinama Müller, koji je na internetskim stranicama objavio detalje opoziva i pozvao kupce da proizvod ne koriste te ga vrate u trgovinu.

4.2.2026.
20:29
Hina
Rtl Danas/screenshot
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) izvijestila je u srijedu da je Državni inspektorat opozvao proizvod Nestlé beba supreme Pre 800g zbog utvrđene prisutnosti toksina cereulida.

Riječ je o proizvodu s EAN oznakom 7613287226631, šarže 51460742F1, s rokom trajanja "najbolje upotrijebiti do 05.2027.", proizvođača Nestle Deutchland GmbH.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Povlači se iz prodaje u trgovinama Müller, koji je na internetskim stranicama objavio detalje opoziva i pozvao kupce da proizvod ne koriste te ga vrate u trgovinu.

Opoziv ProizvodaNestlé BebeHapih
Povlači se iz prodaje popularna hrana za dojenčad, sadrži toksine