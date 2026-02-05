Tko ima pravo odlučivati tko smije pjevati u Hrvatskoj?

THOMPSON, BAJAGA, STANIĆ... /

Nije samo Marko Perković Thompson nepoželjan u nekim sredinama. Jer negdje nisu smjeli nastupati ni Duško Kuliš, Bajaga, Jimmy Stanić i drugi.

Tko su gradonačelnici zabranitelji?

Pod pritiskom branitelja Miroslavu Iliću 2015. otkazan je koncert u Vinkovcima. A 2021. zabranjen je Rade Šerbedžija. I to zbog nadolazeće obljetnice vukovarske Kolone sjećanja. Tada je gradonačelnik bio HDZ-ov Ivan Bosančić koji o svemu kaže: "To su dani kada se sjećamo svih naših branitelja i svih onih koji su dali živote za našu domovinu. Stoga smo zamolili g. Šerbedžiju da se taj koncert odgodi na neko vrijeme i on je održan nakon dva, tri, četiri mjeseca".

Kao gradonačelnik Vukovara, predsjednik DP-a Ivan Penava, 2019. zabranio je koncert Momčilu Momi Staniću. I ne zato što pjeva narodnjake, kaže. "Riječ je o čovjeku koji je vodio orkestar 39. banijskog korpusa Republike Srpske krajine. Jasno vam je da taj čovjek u Vukovaru ne može nastupiti", objasnio je Penava.

Gradonačelnik Sinja, Mostov Miro Bulj, prošle je godine pak zabranio izložbu Susret na tromeđi: "Ja sam kao gradonačelnik zabranio u gradskim prostorima bilo što što ima veze sa Srpskim narodnim vijećem i etnobiznismenom Pupovcem".

