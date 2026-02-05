Treba li se Hrvatska priključiti drugima i zabraniti društvene mreže mlađima od 15?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PO UZORU NA FRANCUZE /

Širi se krug europskih zemalja koje žele zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina. Nakon Francuske, to žele Španjolska i Grčka, koja je vrlo blizu donošenju takve odluke, no stručnjaci propituju njezinu učinkovitost i krajnje ciljeve.

Smatraju da bi zabrana samo odgodila rješenje problema i pogoršala situaciju jer će mladi naći alternativne načina pristupa društvenim mrežama.

U Grčkoj se posljednjih godina povećao broj slučajeva negativnog ponašanja mladih na internetu, uključujući maltretiranje, govor mržnje, osvetničku pornografiju, uznemiravanje, ponižavanje i financijsku ucjenu.

U susjedstvu i Slovenska vlada priprema zakon kojim bi se mlađima od 15 godina ograničilo korištenje društvenih mreža poput TikToka i Snapchata. Smjernice je usvojila vlada, a zakonske mjere još trebaju potvrditi ministarstva obrazovanja i digitalne transformacije.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: 'Treba li Hrvatska zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina?'.