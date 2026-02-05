Veliki obrat u Italiji: Anđeo na freski je Giorgia Meloni! Mooolim!?

KAKAV CIRKUS! /

Neobična afera potresa Italiju. Pokrenuta je istraga zbog jednog anđela naslikanog u rimskoj bazilici. Jer, kada su ga vidjeli mnogi su pomislili: ma je li to Giorgia Meloni?

I jest! Umjetnik je priznao da je stvarno naslikao lice talijanske premijerke na tijelo anđela? MOOLIM!!!

Za talijansku 'La repubblicu' Bruno Valentinetti priznao je da je to Giorgia Meloni, iako se branio da je on samo restaurirao original, da nije mijenjao sliku. Iako je upravo on autor originala. Skandal je nasmijao premijerku, a toliko je drame stvorio da su u Rimu odlučili sastrugati lice premijerke sa zida crkve.