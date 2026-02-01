Italiju šokirala freska anđela koja liči na premijerku, oglasila se Meloni i restaurator djela

'TKO TO KAŽE?!' /

U Italiji je pokrenuta istraga zbog freske anđela koji nalikuje na talijansku premijerku Giorgiju Meloni. Talijanske nacionalne novine tvrde da je anđeo u crkvi u središnjem Rimu restauriran tako da mu je lice isto onom njihove premijerke zbog čega je ministarstvo kulture pokrenulo istragu.

Restaurator i originalni autor freske, Bruno Valentineti sve poriče, a na društvenim mrežama oglasila se i Meloni koja smatra kako definitivno ne liči na anđela.

"Tko kaže da tako izgleda? Napravio sam restauraciju, restaurirao onako kako je bilo prije. Tko god radi restauraciju, mora vratiti stari izgled freske. Anđeli su napravljeni prije 25 godina i restaurirani su kao prije 25 godina", kaže autor freske. Pogledajte prilog.