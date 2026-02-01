FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TKO TO KAŽE?!' /

Italiju šokirala freska anđela koja liči na premijerku, oglasila se Meloni i restaurator djela

U Italiji je pokrenuta istraga zbog freske anđela koji nalikuje na talijansku premijerku Giorgiju Meloni. Talijanske nacionalne novine tvrde da je anđeo u crkvi u središnjem Rimu restauriran tako da mu je lice isto onom njihove premijerke zbog čega je ministarstvo kulture pokrenulo istragu. 

Restaurator i originalni autor freske, Bruno Valentineti sve poriče, a na društvenim mrežama oglasila se i Meloni koja smatra kako definitivno ne liči na anđela.  

"Tko kaže da tako izgleda? Napravio sam restauraciju, restaurirao onako kako je bilo prije. Tko god radi restauraciju, mora vratiti stari izgled freske. Anđeli su napravljeni prije 25 godina i restaurirani su kao prije 25 godina", kaže autor freske. Pogledajte prilog.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.2.2026.
22:32
RTL Danas
ItalijaGiorgia MeloniCrkvaFreskaAnđeo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx