Sve više se šuška o Milanoviću na novim izborima, doznajemo što se događa na hrvatskoj ljevici

BAUK POBUDIO MAŠTU /

Iako su parlamentarni izbori udaljeni više od dvije godine, SDP je ovog vikenda na konvenciji jasno dao do znanja da već započinje okupljanje saveznika. Uz stranačko vodstvo, na skupu su sudjelovali predstavnici platforme Možemo, kao i niz manjih lijevih i građanskih stranaka, među njima IDS i Nezavisna platforma Sjever.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je kako je trenutak za konsolidaciju oporbe upravo sada. "Kad ako ne sada, tko će ako ne mi", kazao je.

Posebnu pozornost privukao je nastup čelnika Možemo, Tomislava Tomaševića, koji je otvoreno govorio o mogućoj nacionalnoj suradnji sa SDP-om. "Vjerujem da ćemo zajedno izaći na parlamentarne izbore kako bismo maknuli HDZ s vlasti,” poručio je Tomašević, što je popraćeno pljeskom okupljenih.

Sličnu poruku poslala je i Sandra Benčić, istaknuvši kako je na konvenciji potvrđena namjera osvajanja vlasti 2028. godine, iako će se konkretni dogovori o suradnji definirati bliže samim izborima.

Na skupu su sudjelovale i Anka Mrak Taritaš, Dalija Orešković te Marijana Puljak, koje su na prošlim parlamentarnim izborima ušle u Sabor na listama SDP-a i partnerskih stranaka. Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.