Pjesma trešti, emocije ključaju: Ovako su rukometaši slavili broncu iza zatvorenih vrata

Veselje u hrvatskoj svlačionici ne jenjava ni nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Videozapis koji je procurio u javnost najbolje pokazuje koliko je emocija i ponosa donijela brončana medalja osvojena pobjedom protiv Islanda. Glazba trešti, osmijesi ne silaze s lica, a slavlje u Danskoj traje punim intenzitetom.

Dok se u Zagrebu i dalje ne zna kakav će biti konačan scenarij oko dočeka i sve je još uvijek pod znakom upitnika, hrvatski rukometaši ne dopuštaju da im itko pokvari povijesni trenutak. Daleko od reflektora i službenih pozornica, u svlačionici se živi ono pravo zajedništvo, olakšanje i čista sreća zbog još jednog velikog uspjeha.

 

1.2.2026.
21:42
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Slavlje
