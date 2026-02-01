Pjesma trešti, emocije ključaju: Ovako su rukometaši slavili broncu iza zatvorenih vrata

svi u jedan glas /

Veselje u hrvatskoj svlačionici ne jenjava ni nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Videozapis koji je procurio u javnost najbolje pokazuje koliko je emocija i ponosa donijela brončana medalja osvojena pobjedom protiv Islanda. Glazba trešti, osmijesi ne silaze s lica, a slavlje u Danskoj traje punim intenzitetom.

Dok se u Zagrebu i dalje ne zna kakav će biti konačan scenarij oko dočeka i sve je još uvijek pod znakom upitnika, hrvatski rukometaši ne dopuštaju da im itko pokvari povijesni trenutak. Daleko od reflektora i službenih pozornica, u svlačionici se živi ono pravo zajedništvo, olakšanje i čista sreća zbog još jednog velikog uspjeha.