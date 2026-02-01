Luka Lovre Klarica: 'Ljudi su izgubili 10 godina života, ispričavam se, ali tako će biti i ubuduće'

OTVORIO DUŠU /

Nakon dramatične pobjede protiv Islanda i osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, Hrvatska slavi svoje rukometne junake. U pobjedničkoj euforiji, Luka Lovre Klarica, podijelio je svoje prve dojmove Maji Oštro Flis.

Hrvatska je u utakmici za treće mjesto pokazala nevjerojatnu snagu i od prve do posljednje sekunde dominantno kontrolirala susret protiv Islanda. Ipak, iza sigurne pobjede krila se golema fizička i emotivna iscrpljenost.

"Toliko sam iscrpljen, emotivno i fizički, da nemam pojma da smo osvojili, ali mislim da smo ih ubili danas", iskreno je priznao Klarica. Opisao je kako su Islanđani pokušavali raznim taktikama poremetiti ritam hrvatske momčadi. "Oni su se tu nešto dizali, neke ludosti su izvodili, pokušali su nas omesti. Mislim da smo mi to uspjeli dobro riješiti", dodao je, ističući kako je svaka utakmica s Hrvatskom tradicionalno napeta.

Na opasku da takve utakmice imaju posebnu draž, Klarica se nasmijao i poslao poruku navijačima. "Znam da su ljudi izgubili deset godina života. Ispričavam se na tome, ali to će se vjerojatno nastaviti u budućnosti. Ljepše je kad pobijediš u zadnjoj minuti", rekao je kroz smijeh, prisjećajući se trenutka kada su igrači uletjeli na teren, slaveći uz suze i zagrljaje.

Više doznajte u prilogu.