FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVRATAK SRDELE /

Othranila je generacije, a nema je ni za lijek: 'Nekad se mogla staviti na gradele, ovo sad biži kroz njih'

Srdela se opet vraća na ribarnice. S današnjim, zadnjim danom siječnja, prestala je zabrana lova na sitnu plavu ribu koja je na snazi od Nove godine. Ribarske koće se polako pripremaju za prva isplovljavanja, a građani s nestrpljenjem čekaju prve kašete svježe srdele koje na ribarnicama nije bilo gotovo dva mjeseca.

Cijenom pristupačna, zdravstveno, kažu mnogi, najbolja. Srdela je othranila generacije, dobro je prihvaćena kod kupaca, pa se i prodavači nadaju kako će uskoro i na njihove štandove.

Ribarska flota u niskom je startu. Pripremaju se brodovi i mreže, jer sve mora biti spremno za prvo isplovljavanje nakon više od mjesec dana. Zagrijava se hladni pogon koji su morali održavati gotovo dva mjeseca dok su bili vezani za kraj. Iako se nije lovilo, država je kroz subvencije pokrila dio troškova. Više pogledajte u prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
31.1.2026.
21:28
Rade Županović
RibaRibarnicaSrdelaHranaRibolov
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx