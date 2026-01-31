Othranila je generacije, a nema je ni za lijek: 'Nekad se mogla staviti na gradele, ovo sad biži kroz njih'

POVRATAK SRDELE /

Srdela se opet vraća na ribarnice. S današnjim, zadnjim danom siječnja, prestala je zabrana lova na sitnu plavu ribu koja je na snazi od Nove godine. Ribarske koće se polako pripremaju za prva isplovljavanja, a građani s nestrpljenjem čekaju prve kašete svježe srdele koje na ribarnicama nije bilo gotovo dva mjeseca.

Cijenom pristupačna, zdravstveno, kažu mnogi, najbolja. Srdela je othranila generacije, dobro je prihvaćena kod kupaca, pa se i prodavači nadaju kako će uskoro i na njihove štandove.

Ribarska flota u niskom je startu. Pripremaju se brodovi i mreže, jer sve mora biti spremno za prvo isplovljavanje nakon više od mjesec dana. Zagrijava se hladni pogon koji su morali održavati gotovo dva mjeseca dok su bili vezani za kraj. Iako se nije lovilo, država je kroz subvencije pokrila dio troškova. Više pogledajte u prilogu