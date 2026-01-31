Raužan najavio borbu za medalju pa priznao: 'To mi je dječački san!'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PLAN ZA BRONCU /

Hrvatski rukometaši sutra igraju utakmicu za broncu protiv Islanda, koji je već pobijedila ranije na prvenstvu. Kakav je plan za medalju? Reporterka RTL-a Danas u Herningu razgovarala je s reprezentativcem Zlatkom Raužanom.

"Igrali smo s njima, znamo što rade. Nadamo se najboljoj mogućnosti. Osjećaj je izvanredan, jedva čekamo da krene utakmica. Idemo po tu broncu", kazao je.

Raužan, inače debitant u reprezentaciji, na ovom prvenstvu ima savršenu realizaciju - 18 pogodaka bez promašaja. "Jako je lijep osjećaj nositi hrvatski dres, ponosan sam radi toga. Nadam se da će realizacija ostati takva", dodao je.

Ističe da nema straha kod šutiranja, iako priznaje da je bilo nervoze u prvoj utakmici.

Na pohvale rukometnih velikana kaže: "Drago mi je to čuti, neka tako ostane".

"Nadam se da će biti ta brončana medalja, to mi je dječački san. Volio bih se vratiti u Zagreb s njom i proslaviti s ljudima", zaključio je.