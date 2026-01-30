Mama čija je beba pila povučeni Nan, a potom Aptamil, za RTL Danas: 'Doma smo imali kutiju'

Lea Olivari iz Zagreba majka je djevojčice stare tri i pol mjeseca koja je od rođenja na adaptiranom mlijeku. No niz povlačenja poznatih brendova s tržišta posljednjih je tjedana izazvao zabrinutost među roditeljima.

"Prvo smo krenuli s Nestléovim NAN-om, a početkom ovog mjeseca smo saznali da je povučen. Prešli smo na Aptamil, koji je također povučen", kaže Lea. Na pitanje što će dalje, odgovara kako će morati potražiti alternativu nekog drugog proizvođača.

Aptamil je s tržišta povučen jučer, dok je Nestlé još prošle godine započeo povlačenje određenih serija. Na popisu povučenih proizvoda našla se i kutija koju je Lea imala kod kuće.

"Bio je to serijski broj koji je bio u pitanju. Nažalost, kći je do tada već pojela cijelu kutiju. Svaki roditelj bi se zabrinuo", kaže.

Povlačenja su provedena u čak 40 europskih zemalja zbog potencijalne prisutnosti cereulida, toksina koji proizvodi bakterija Bacillus cereus. Simptomi se mogu javiti od 30 minuta do šest sati nakon konzumacije.

"U većini slučajeva radi se o blažoj kliničkoj slici – bolovima u trbuhu, kruljenju u želucu i povraćanju. No u težim slučajevima može doći do ozbiljnih komplikacija poput zatajenja jetre, aritmija, raspada mišićnih stanica, a u najgorem slučaju i smrti", upozorava Zdenko Mlinar, voditelj Odjela za sanitarnu mikrobiologiju NZJZ-a dr. Andrija Štampar.

Iz Nestléa poručuju kako nema potvrđenih slučajeva oboljenja ili simptoma povezanih s njihovim proizvodima te da je povlačenje provedeno isključivo preventivno, radi zaštite zdravlja beba i njihovih obitelji.

Istovremeno, u Francuskoj se istražuje smrt dviju beba za koje se navodi da su konzumirale povučenu hranu. Roditelji ondje javno izražavaju nepovjerenje prema proizvođačima.

"Prestali smo koristiti mlijeko u prahu jer više ne možemo vjerovati nijednom brendu", rekao je Pierre-Antoine Boillon iz Pariza. Chafia Bauziz dodaje kako je povlačenje bilo posebno šokantno jer se poklopilo s bolešću njezine kćeri.

U Belgiji je potvrđeno da se jedna beba razboljela nakon konzumacije kontaminirane hrane.

Stručnjaci upozoravaju i na važnost pravilne pripreme formule. "Ako se formula pripremi, a dijete je ne pojede odmah te stoji na toplom, bakterije mogu proizvesti toksin. Upravo se u tom periodu događa problem", objašnjava Mlinar.

Ljekarne su zaprimile obavijesti o serijama koje se povlače s tržišta. "Dobavljači nas često obavijeste i prije nego što informacija dođe do javnosti. Reagiramo odmah, povlačimo proizvode s polica i vraćamo ih dobavljaču ili stavljamo u karantenu", kaže magistar farmacije Mario Vrebčević.

Roditeljima se savjetuje da provjere serijski broj na dnu pakiranja. Proizvodi iz povučenih serija ne smiju se davati djeci, a mogu se vratiti na prodajno mjesto uz povrat novca.