Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Petar Rašić (29) nova je zvijezda popularnog RTL-ovog showa Gospodin Savršeni, gdje će, uz Karla, pokušati osvojiti srce jedne od mnogih kandidatkinja. Simpatični IT stručnjak i model - stao je pred naše kamere i hrabro otkrio detalje iz svog privatnog života, bez zadrške odgovarao na brojna pitanja. Tko je zapravo Petar, što ga motivira u životu i kako balansira karijeru i ljubav i kakve djevojke ga mogu osvojiti? Sve to i više otkrio je pred našim kamerama.

Kako je izgledalo tvoje djetinjstvo?

Mislim da je bilo vrlo djetinjsto. Uvijek sam jedva čekao izaći van, družiti se s društvom, igrati košarku, nogomet. Uvijek smo bili van, nismo htjeli biti kući već se družiti.

Foto: @rasic_p

Koje roditeljske metode danas razumiješ puno bolje i koristio bi ih u odgoju svoje djece?

Mislim da i dan danas dodatno učim neke metode. Svojim roditeljima ću uvijek biti dijete, ali jedan savjet koji uvijek primjenjujem je taj da poštujem druge i da smo svi ravnopravni.

Vidiš li se u ulozi roditelja?

Vidim se u ulozi roditelja. Mislim, na kraju, nikad ne možeš biti spreman za tu ulogu. Kad se dogodi, to se dogodi, i onda kroz to učiš biti roditelj. I mislim da na taj način upoznaš dio sebe koji nisi niti znao da imaš.

Maštaš li o velikoj obitelji?

Pa mislim, tko ne bih volio, ali sve ovisi o voljenoj osobi.

Foto: @rasic_p

Sjećaš li se svoje prve srednjoškolske zaljubljenosti? Kakav si bio u tom razdoblju?

Pa mislim prije neke svoje velike zaljubljenosti, imao sam kraće veze, ali to je bila dječja ljubav. Pa nije ništa pretjerano dugo trajalo. Mislim da nisam baš bio netko tko drži veliku pažnju. Nekako, bio sam svuda, više sam davao pažnju sebi, ali kad sam imao 17 ili 18 godina, baš sam se zaljubio i to je bila moja velika ljubav.

Bavio si se modelingom. Koliko je zahvaljujući tom poslu bilo lakše osvojiti djevojke?

Modeling ne olakšava to. Pomaže ti da postaneš samostalniji i da se više fokusiraš na sebe. Navikneš se malo više biti sam. No, moram reći da mi je pomoglo da dobijem više samopouzdanja. Recimo, da budem više svjestan sebe i da na castingu shvatiš da nekom odgovaraš, a nekom ne, kao i u vezama. Jednoj djevojci si lijep, a drugoj nisi. I shvatiš da nisi za svaku djevojku i da nije svaka za tebe. Možda sam to više naučio.

Koliko se život u Milanu razlikovao od života u Srbiji? Kako se sjećaš tog perioda?

Pa, to je bilo prvo moje samostalno putovanje izvan Srbije. Imao sam 19 godina. Bilo je jako zanimljivo, dali su mi upute kako koristiti metro, koju liniju trebam hvatati, nisam imao internet... No, sve u svemu, bilo je jako zanimljivo iskustvo. Natjeralo te da se snađeš, bilo je lijepo.

Jesi li u tom periodu mogao živjeti isključivo od modelinga?

Da, čim sam počeo raditi u Milanu. Kad sam se vratio u siječnju ili veljači, već sam počeo raditi. Imao sam dosta sreće što sam se svidio klijentima i od tada živim od modelinga.

Sjećaš li se na što si potrošio novac kada si dobio prvi veći honorar?

Prvo što sam učinio bilo je da sam roditeljima dao novac za fakultet jer nisam upao na popis bez plaćanja. Ostatak novca sam jednostavno nastavio koristiti za svakodnevni život.

Foto: @rasic_p

Na što si danas najponosniji kada pričamo o modelingu?

Možda na osobu u kojoj sam izrastao. Naučio sam mnogo o sebi. Ponosan sam na to što sam imao priliku putovati u mnoge zemlje, upoznati različite kulture i vidjeti mjesta na kojima nikad ne bih bio, a to je sve zahvaljujući sreći. Nisam se školovao da bih izgledao ovako, stoga mislim da sam ponosan na način na koji sam iskoristio te prilike.

Rekao si da si mnogo putovao. Gdje bi se uvijek vratio?

Uvijek bih se vratio u Kragujevac. To je moja kuća, moje društvo, ali u srcu mi je uvijek Milano, jer je tamo bilo moje prvo iskustvo u modelingu.

Kako je došlo do odluke da se upišeš za IT stručnjaka?

Kao dijete volio sam igrice, a i danas volim računala. Računala su me uvijek privlačila, vidio sam i brata koji je upisao IT pa sam odlučio i ja jer sam vidio da nudi dobre perspektive.

Što si kao dijete mislio da ćeš postati kad odrasteš?

Kao dijete nisam imao konkretne planove. Volio sam sport, a uvijek sam gledao avione i razmišljao kako bi bilo biti u tom avionu. Uvijek mi je bila želja vidjeti svijet i ta želja mi se možda i ostvarila.

Ti si sada Gospodin Savršeni. Što za tebe znači biti reprezentativan muškarac?

Možda način na koji se odnosiš prema ženama, djevojkama, najbližima, majci, ocu, bratu. Pravi muškarac treba poštovati sebe i ljude oko sebe. Poštovanje je vrlo bitno.

Foto: @rasic_p

Kakve djevojke te privlače?

Uvijek govorim da sam vizualan tip, volim lijepe i zgodne djevojke. To je prvo što te privuče. Kasnije, kada upoznaš djevojku, postaje važan njezin karakter, da ti ne bude dosadno u njezinom društvu, da možete pričati o različitim temama. Nije bitno da budete isti.

Rekao si da si sa 17 godina imao veliku srednjoškolsku ljubav. Jesi li nakon toga ikad patio zbog ljubavi?

Da, baš sam bio zaljubljen i mogu reći da sam patio. Bila je to moja prva velika ljubav. Ali sada, kad pogledam unazad, to su bile lijepe uspomene i lijepo iskustvo.

Kako izgleda tvoj idealan spoj. Gdje bi odveo djevojku?

Moj idealan spoj? Možda neka lijepa večera s lijepim pogledom. Sve ovisi o tome što se djevojci svidi.

Tko plaća na prvom spoju, muškarac ili žena, ili pola-pola?

Mislim, ako ti pozoveš, ti plaćaš. Ako si pozvao, to je na tebi.

Ako je malo hrabrija žena i pozove muškarca?

Opet bih inzistirao na tome da ja platim, iskreno.

Koja ti je najveća lekcija iz dosadašnjih ljubavnih odnosa?

Da ne trošimo jedno drugom vrijeme. Biti otvoren i iskren od početka, staviti karte na stol, nema potrebe trošiti mjesec, dva, tri, pa čak i godinu dana, da bi shvatio da to nije osoba za tebe.

Je li se brzo zaljubiš?

Volim taj prvi klik, prvi pogled. Volim energiju koju osjećam od osobe, pa mogu se brzo zaljubiti.

Što za tebe znači biti Gospodin Savršeni u ljubavi, a ne pred kamerama?

Ne znam, možda biti isti. Kako si pred kamerama, takav treba biti i privatno.

