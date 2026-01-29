Koji su horoskopski znakovi Karlo i Petar? Pitanje koje je obilježilo i ovu sezonu

Peta sezona popularnog reality showa “Gospodin Savršeni” već je krenula uz velik interes gledatelja, a epizode su dostupne na platformi Voyo. Ovog puta format donosi poseban zaokret – umjesto jednog, djevojke će osvajati čak dvojica muškaraca. Karlo Godec i Petar Rašić, iako potpuno različitih osobnosti i životnih priča, stigli su na Kretu s istim ciljem: pronaći iskrenu ljubav pred kamerama.

Za naklonost 24 djevojke borit će se svaki na svoj način, a već prvi spojevi donose početna pitanja, simpatije i analize. Ako se prisjetimo prethodnih sezona, jedno pitanje uvijek se iznova nametne – horoskopski znak. Upravo je astrologija često bila tema razgovora i brz način procjene kompatibilnosti, a sada je poznato i što su Karlo i Petar po horoskopu.

Karlo Godec: sportaš, poduzetnik i?

Karlo Godec (27) u show ulazi s mentalitetom profesionalnog sportaša. Bivši rukometaš iz Zagreba, koji je s juniorskom reprezentacijom osvojio srebro na svjetskom prvenstvu, navikao je na disciplinu, rad i jasne ciljeve. No iza snažnog i samouvjerenog nastupa krije se i emotivna životna priča.

Foto: Rtl

Karlo je vrlo rano ostao bez oca, što ga je, kako sam ističe, natjeralo da brzo sazrije. Odrastanje uz majku i stariju sestru snažno je utjecalo na njegov odnos prema ženama. “Odrastao sam sa ženama”, kaže, dodajući da se upravo zbog toga smatra pažljivim i pristojnim muškarcem. Osim sporta, okrenuo se i poduzetništvu te je pokrenuo vlastiti modni brend. U ljubavi je direktan, ne voli nejasne situacije i traži ozbiljnu vezu u koju se može potpuno posvetiti. A njegov horoskopski znak savršeno se uklapa u takav opis – Karlo je Jarac.

Petar Rašić: svjetski putnik

Potpuna suprotnost Karlu je Petar Rašić (29), međunarodno uspješan model iz Kragujevca. Njegova modna priča započela je gotovo slučajno, odlaskom u Milano, koji mu je otvorio vrata svjetskih pista i kampanja. Posljednje dvije godine proveo je u Dubaiju, gradu koji mu je, kako kaže, donio veliko osobno i profesionalno iskustvo.

Foto: Rtl

Iako je proputovao svijet, Petar ostaje čvrsto prizemljen. U odnosima mu je najvažnija iskrenost, a bliskost gradi polako, kroz razgovor i međusobno razumijevanje. Ne vjeruje u igre, površne odnose ni glumu emocija. Veliku ulogu u njegovu životu ima stariji brat, a osim manekenske karijere, Petar je studirao informatiku i pokazuje interes za umjetnost i dizajn. Njegov horoskopski znak dodatno pojašnjava njegov nekonvencionalan karakter – Petar je Vodenjak.

Različiti po svemu, ali ujedinjeni u potrazi za ljubavlju, Karlo i Petar već su na samom početku sezone pokazali da će ova sezona “Gospodina Savršenog” donijeti puno emocija, kontrasta i zanimljivih priča – i pod zvijezdama i pred kamerama.