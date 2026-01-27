Dubai kroz oči Gospodina Savršenog Petra: Pustinja, neboderi i život na drukčiji način

Grad koji nikad ne spava, koji izgleda kao scena iz futurističkog filma i koji te, kako kaže Gospodin Savršeni, stalno gura naprijed, posljednje dvije godine bio je Petrov dom.

„Hrana je u Dubaiju fenomenalna. Provodi su nevjerojatni, a ako želiš nekoga upoznati, odeš na neki event“, govori Petar koji je u Dubai je prvi put došao u listopadu 2023., kada je dobio poslovnu ponudu na tri mjeseca. Iako je u sve početku trebalo biti privremeno, ostao je dvije godine, priznajući da ga je gradu u potpunosti osvojio.

Foto: Rtl

„Dubai mi izgleda kao neki cyberpunk, živahan je, a opet, sigurnost je na prvome mjestu. Nigdje kao da nema policije ni kontrole, ali ako se nešto dogodi, odmah se stvore. Nitko ne priča previše o politici, jednostavno imaš svoj život i radiš na tome“, kaže.

I prije Dubaija, Petrov je život bio obilježen čestim selidbama i međunarodnim adresama. U Milanu je proveo šest godina, a zbog posla često je putovao Europom, Srednjom i Južnom Amerikom te Azijom. „Živio sam posvuda, stalno sam putovao zbog snimanja, a nakon toga pružila mi se prilika za Dubai, gdje sam i ostao“, kaže.

Foto: Rtl

„Najviše me fasciniralo to što su usred pustinje izgradili nešto tako nevjerojatno. Ogromne zgrade, shopping mallovi, ta ogromna fontana... Gostoljubivost je na visokom nivou, baš kao i sigurnost. Život u Dubaiju je jako zanimljiv, ali i jako skup“, objašnjava.

Ali iza sjaja i luksuza, Dubai skriva drukčiji ritam života i pravila kojima se treba prilagoditi. „U Europi možeš prošetati i izaći gdje god hoćeš dok u Dubaiju ne možeš - prevelik je i jedina mjesta gdje se možeš šetati najčešće su shopping centri“, kaže Petar kojemu to najviše smeta zato što jako voli istraživati gradove.

Foto: Rtl

Ipak, drukčiji ritam života prihvatio je bez većih poteškoća. „Nije mi trebalo puno vremena, navikao sam se mijenjati mjesta pa se lako prilagodim gdje god odem“, kaže Petar i otkriva da su ljudi ondje zatvoreniji kada je riječ o emocijama. „Možda zato što je život tamo jako brz pa je i teško naći osobu baš za sebe“, objašnjava, ali i dodaje da je prijatelje ipak brzo stekao.

