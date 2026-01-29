Gospodin Savršeni želi razriješiti račune s jednom djevojkom: 'Neke mi stvari nisu jasne'

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' zahuktala se od samog početka. Napetosti i nedoumice nisu zaobišle ni zabavni grupni spoj. Svaka od kandidatkinja ima svoj način da se istakne i privuće pažnju Gospode Savršenih - Petra i Karla. Jedna od njih gotovo nikad ne prođe ispod radara Gospodina Savršenog, pa je upravo s njom odlučio provesti više vremena nasamo.

Gospodin Savršeni priznao: 'Ti si meni jako privlačna'

"Mislim da s njom imam neriješene račune. I neke mi stvari nisu jasne", objasnio je Gospodin Savršeni svoj odabir i dodao: "Jako je tajanstvena. To mi je zanimljivo." Ona priznaje da u njegovoj blizini nije potpuno opuštena: "I dalje osjećam neku nervozu kada sam u njegovoj blizini. To je samo pozitivan znak da mi je stalo što sam tu."

"Ona je jednom jedno, drugi put drugo, treći put treće. A svaki put da to nešto što me zaintrigira", priznaje Gospodin Savršeni da još uvijek ne može prozrijeti svoju odabranicu. Pa je odlučio biti potpuno direktan prema njoj: "Ti si meni jako privlačna. Ja u tebi vidim nešto što je meni zanimljivo. Ja ću se potruditi da doznam što se tu krije."

