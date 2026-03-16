FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CRNI DAN NA CESTAMA /

Motociklist poginuo u sudaru kod Rijeke, drugi sletio s ceste kod Kutjeva

Motociklist poginuo u sudaru kod Rijeke, drugi sletio s ceste kod Kutjeva
×
Foto: RTL

Prema zasad dostupnim informacijama, u sudaru motocikla i osobnog vozila pulskih registracijskih oznaka smrtno je stradao 40-godišnji motociklist iz okolice Pićna

16.3.2026.
18:23
danas.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Jedna je osoba smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 15 sati dogodila na staroj cesti za Rijeku odnosno na dionici ceste Loborika-Marčana, izvijestila je istarska policija.

Prema zasad dostupnim informacijama, u sudaru motocikla i osobnog vozila pulskih registracijskih oznaka smrtno je stradao 40-godišnji motociklist iz okolice Pićna. 

Okolnosti nesreće se još utvrđuju.

Motociklist sletio kod Kutjeva

Drugi je motociklist sletio s ceste u blizini Kutjeva, izvijestila je PU požeško-slavonska.

Do nesreće je došlo na državnoj cesti između Vukojevice i Gradca Našićkog. Prevezen je u Opću županijsku bolnicu u Požegu na pružanje liječniče pomoći, a u tijeku je očevid, izvijestili su. 

Teška Prometna NesrećaPoginuo MotociklistMotociklist
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike