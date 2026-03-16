Motociklist poginuo u sudaru kod Rijeke, drugi sletio s ceste kod Kutjeva

Jedna je osoba smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 15 sati dogodila na staroj cesti za Rijeku odnosno na dionici ceste Loborika-Marčana, izvijestila je istarska policija.

Prema zasad dostupnim informacijama, u sudaru motocikla i osobnog vozila pulskih registracijskih oznaka smrtno je stradao 40-godišnji motociklist iz okolice Pićna.

Okolnosti nesreće se još utvrđuju.

Motociklist sletio kod Kutjeva

Drugi je motociklist sletio s ceste u blizini Kutjeva, izvijestila je PU požeško-slavonska.

Do nesreće je došlo na državnoj cesti između Vukojevice i Gradca Našićkog. Prevezen je u Opću županijsku bolnicu u Požegu na pružanje liječniče pomoći, a u tijeku je očevid, izvijestili su.