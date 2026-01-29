Manekenka Ana iz 'Gospodina Savršenog': 'Glamur skriva puno odricanja'

Na prvi pogled svijet modnih pista djeluje blistavo i uzbudljivo, no Ana, nova kandidatkinja RTL-ova hit showa “Gospodin Savršeni”, otkriva da se iza reflektora krije i druga, puno zahtjevnija strana tog života. Iako navikla na luksuzne destinacije i svjetske projekte, priznaje da bi u pojedinim trenucima sve to rado zamijenila za jednostavniju i mirniju svakodnevicu.

Nova sezona popularnog reality showa donosi i poseban zaokret – za naklonost djevojaka borit će se čak dvojica neženja, Petar i Karlo. Među kandidatkinjama koje su spremne dati priliku ljubavi je i Ana (29), iskusna manekenka i buduća dizajnerica koja u show ulazi s jasnim stavovima, ali i otvorenim srcem.

Od modelinga do vlastitog brenda

Modeling je dio Anina života još od osamnaeste godine, iako s povremenim pauzama. Po struci je kozmetičarka i vizažistica, no njezina najveća strast oduvijek je bio dizajn. Upravo zato već sljedeće godine planira pokrenuti vlastiti modni brend. Posao ju je odveo daleko od Hrvatske – radila je u Turskoj, a posebno iskustvo doživjela je u Kini, gdje je predstavljala Hrvatsku na svjetskom izboru ljepote. Natjecala se s djevojkama iz čak 70 zemalja, što joj je, kako kaže, u potpunosti promijenilo pogled na svijet.

“Nađeš se u prostoriji s ljudima iz cijelog svijeta, s potpuno različitim kulturama i navikama. To je nešto što te obilježi”, prisjeća se Ana, koja je Novu godinu dočekala u avionu na putu prema Kini. Osim profesionalnog iskustva, iz tog razdoblja ponijela je i vrijedna prijateljstva, ali i vještinu prilagodbe, zbog čega joj suživot s kandidatkinjama u showu ne predstavlja nikakav problem.

Iza sjaja reflektora, pritisak i odricanja

Iako se modeling često percipira kao lagan i glamurozan posao, Ana naglašava da je stvarnost znatno drukčija. Pritisak je velik, a posao često psihički iscrpljujući.

“Mnogi misle da je to lako, ali nije. Nekad mi stvarno dođe da bih radije radila bilo što drugo”, priznaje iskreno. Stalna putovanja, neizvjesnost i život bez jasne rutine ostavljaju traga, osobito na privatnom i obiteljskom životu.

“Dosta toga pati zbog posla. Nije sve tako savršeno kako izgleda izvana – iza svega stoji velika žrtva”, ističe Ana, dodajući kako su upravo zbog takvog tempa ljubavne veze za nju često bile izazov. Pronaći osobu koja ima razumijevanja za takav način života pokazalo se kao jedan od težih zadataka.

Kakav je njezin Gospodin Savršeni?

Unatoč svemu, u show ulazi s dozom uzbuđenja i optimizma. Priznaje da joj najveći stres predstavlja spremanje, dok ju upoznavanje novih ljudi veseli. Od partnera ne očekuje bajku, već stabilnu i zrelu osobu koja zna što želi.

“Najvažnije mi je razumijevanje, pažnja, ambicija i to da drži do sebe”, kaže Ana. Na muškarcu prvo primijeti oči jer vjeruje da one najviše otkrivaju, a zatim ruke i ramena. Ipak, presudna je energija.

“Mora imati karakter, neki svoj faktor X, toplinu i pozitivnu vibru. To se ne može odglumiti”, dodaje.

Jasne granice i crvene zastavice

Ana vrlo dobro zna što ne želi. Poroci su za nju najveći alarm, kao i pretjerana, posesivna ljubomora. Iako priznaje da i sama ponekad osjeti ljubomoru, smatra da je povjerenje temelj svake veze.

“Ponekad jesam ljubomorna, ali ako je netko posesivan – to ne dolazi u obzir”, kaže uz osmijeh.

U slobodno vrijeme najviše cijeni mir, a pronalazi ga u prirodi, wellnessu ili putovanjima s prijateljicama. Iako joj je mišljenje obitelji i bliskih ljudi izuzetno važno, priznaje da kao tvrdoglava osoba ponekad ipak posluša sebe. U “Gospodina Savršenog” ulazi iskreno i bez velikih očekivanja, nadajući se da će je jedan od dvojice neženja osvojiti upravo onim nevidljivim, ali presudnim – osobnošću.

Novu sezonu showa “Gospodin Savršeni” gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo, dok se na RTL-u emitira od ponedjeljka, 2. veljače, u 21.15 sati.