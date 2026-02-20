Kompany kritizirao Mourinha: 'Za mene je to velika pogreška i nešto što ne bismo smjeli prihvatiti'

Jose Mourinho napravio je "veliku pogrešku" svojim "neprihvatljivim" izjavama nakon utakmice o navodnom rasističkom zlostavljanju krilnog napadača Real Madrida Viniciusa Jr., smatra trener Bayerna Vincent Kompany, a prenosi BBC.

Podsjetimo, Vinicius je dobio žuti karton zbog proslave pogotka, a utakmica je ubrzo nakon toga bila prekinuta na 10 minuta kada je igrač prijavio navodno rasističko vrijeđanje od strane krilnog igrača Benfice Gianluce Prestiannija.

Uefa je u međuvremenu pokrenula istragu o tim navodima, koje Prestianni negira.

Govoreći nakon utakmice, trener Benfice Mourinho – koji je isključen pred kraj susreta zbog rasprave sa sucem – rekao je da je Vinicius bio "nepoštovan" u proslavi pogotka te je istaknuo legendarnog napadača kluba Eusebija kao dokaz da Benfica nije rasistički klub.

U petak je Kompany više od 10 minuta komentirao taj slučaj kada su ga novinari na konferenciji za medije upitali o Mourinhovim komentarima.

"Imate nakon utakmice Josea Mourinha, koji u suštini napada karakter Viniciusa Jr tako što spominje način proslave kako bi diskreditirao ono što Vinicius u ovom trenutku radi". Za mene je to, u smislu vodstva, velika pogreška i nešto što ne bismo smjeli prihvatiti," rekao je Kompany.

Trener Bayerna je također kritizirao Mourinha zbog korištenja Eusebijeva imena kao navodnog dokaza da Benfica nije rasistički klub.

"Znate li kroz što su crni igrači prolazili 1960-ih?" dodao je bivši kapetan Manchester Cityja i trener Burnleyja.

"Je li on (Mourinho) bio tamo da putuje s Eusebijem na svaku gostujuću utakmicu?

"Vjerojatno je tada jedina opcija bila šutjeti, ne reći ništa, biti iznad toga i biti deset puta bolji kako bi dobili barem malo priznanja da ljudi kažu: ‘zapravo, on je dobar’, To je bio Eusebijev život," dodao je.

Kompany, koji je govorio i o rasističkom zlostavljanju koje je i sam doživio kao igrač, rekao je da se rasprava o Viniciusovoj proslavi ne bi smjela koristiti za odvraćanje pozornosti od njegove neposredne reakcije na navodne Prestiannijeve riječi.

"Samo razmišljam o tome kada Jose Mourinho klizi na koljenima na Old Traffordu, kada slavi ispred navijača Barcelone u polufinalu Lige prvaka s Interom, kada njegova Roma igra protiv Seville i on se svađa sa sucem pa sudac mora napustiti zemlju pod zaštitom", dodao je.

"Znam stotinu ljudi koji su radili s Joseom Mourinhom. Nikada nisam čuo da je itko rekao nešto loše o Joseu. Razumijem da se bori za svoju momčad i svoj klub. Ne možete biti loša osoba, a da svi bivši igrači o vama govore tako pozitivno. Ne moram ga suditi kao osobu, ali znam što sam čuo. I razumijem možda što je učinio, ali napravio je pogrešku," zaključio je legendarni branič.

