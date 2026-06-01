TUŽNE VIJESTI

Preminula Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića

Preminula Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića
Foto: Pixsell

Nakon duže bolesti, preminula je Sejda Bešlić, supruga legendarnog glazbenika Halida Bešlića

1.6.2026.
17:18
Hot.hr
Kako prenose bosanskohercegovački mediji, preminula je Sejda Bešlić, supruga legendarnog bosanskohercegovačkog glazbenika, Halida Bešlića.

U listopadu 2025, kada je u bolnici u Sarajevu ležao i voljeni Halid, u sobi do njegove ležala je i njegova voljena Sejda zbog narušenog vlastitog zdravstvenog stanja.

Foto: STR-9998/PIXSELL

Koliko je njezino stanje bilo narušeno, svjedoči i činjenica da nije prisustovala Halidovom posljednjem ispraćaju. 

Posebno emotivna je i njezina rečenica koju je navodno rekla kada je doznala da joj je suprug preminuo. "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", rekla je tada, prema pisanju srpskog Blica.

U siječnju ove godine je u javnost procurila i informacija kako Sejda odlazi na liječenje u Njemačku: "Sejda ide na zračenja, situacija je ozbiljna, što da vam kažem. Saznala sam da je Dino vodi u Njemačku, gdje se liječi u bolnici. Nešto informacija doznala sam i iz medija. To su divni ljudi", ispričala je tada susjeda za novinare Kurira.

Ljubav Halida i njegove Sejde trajala je gotovo 50 godina, a u svakom trenutku jedno drugom su bili najveća podrška. Sasvim simbolično, manje od mjesec dana prije Halidove smrti, objavljena je romantična posveta njihovoj ljubavi, pjesma "Sejda".

Iza Halida i Sejde ostao je njihov sin jedinac, Dino Bešlić.

 

